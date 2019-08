Joel García: Requesens solo saldría en libertad a través de una negociación política

ND / 2 ago 2019 – Joel García, abogado defensor del diputado de la AN, Juan Requesens, sostuvo este viernes que su defendido no tiene posibilidad de conseguir la libertad por la vía jurisdiccional tras los siete delitos que le imputaron.

“Hasta el conocimiento que tengo, junto al diputado Juan Requesens fueron presentadas 16 personas más, junto a diputado son 17, pero tengo entendido que hay otra serie de personas que fueron presentadas, un grupo posterior, entre ellos Silva Palomo, y varias personas más. De ese otro grupo no sé, porque los están manejando de formas separadas, que no debería ser porque hay un principio fundamental del derecho procesal que es la unidad del proceso, y deberían estar todos más o menos en la misma situación. Hay personas que están en el Dgcim, y otros están en el Sebin Helicoide. Sabemos las condiciones que tiene el Dgcim por lo que se dice en informaciones de personas que han estado allí, y en el Helicoide llegó un momento que se trató de humanizar pero nuevamente llegó una administración que era la anterior, entonces las condiciones variaron pero para mal”, detalló García al programa Por donde vamos de Unión Radio.

El jurista agregó que “teníamos prohibición de ingresar a visitar o consultar con nuestros defendidos que estaban en el Sebin, ayer pude conversar con el diputado Requesens después de casi un mes de la audiencia del 1 de julio, y justo ayer fue que lo pude ver, exactamente un mes después. A pesar de estar preso, se encuentra bien, él sabe muy bien que es un preso político, sabe muy bien que no tiene ninguna participación en los hechos que le acusaron, esos siete delitos que lo acusaron, y convencido de que su libertad viene con la mano de la libertad de Venezuela”.

“Acabamos de culminar la audiencia preliminar y, si hubiese existido la intención de hacerlo por la vía jurisdiccional o legal, debió salir en plena libertad de esa audiencia, y por el contrario la juez admitió la totalidad de la acusación, todos los medios de prueba, declaró sin lugar todas las defensas y excepciones opuestas por la defensa, y además revisando el escrito o el informe que hizo el gobierno con relación al informe de la alta Comisionada Michelle Bachelet. A Requesens lo incriminan directamente, entonces eso me hace ver que no hay posibilidad alguna por la vía jurisdiccional de darle libertad, sino quizás a través de una negociación política. Los hechos de magnicidio del 7 de agosto del año pasado contra Nicolás Maduro no tienen relación alguna con Juan Requesens”, expresó.

Etiquetas: Asamblea Nacional | Joel García | Juan Requesens | Nicolás Maduro | Venezuela