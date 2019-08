Joel García: El caso contra Juan Requesens es una arbitrariedad

Oleg Kostko / 7 ago 2019.- El abogado Joel García calificó el caso contra Juan Requesens como una total arbitrariedad por considerar que se le han violado los derechos establecidos en la legislación venezolana asi como de su inmunidad parlamentaria.

“El caso de Requesens puede resumirse con una sola palabra: arbitrariedad, él fue detenido el 7 de agosto del año pasado junto con su hermana Rafaela Requesens, además allanaron su residencia, y esos dos hechos tanto el allanamiento como la detención de su hermana no aparecen en el expediente, fue trasladado al Sebin y allí se mantiene hasta el día de hoy”, expresó Garcia en el Programa Primera Página.

“Recordemos que Juan Requesens por ser diputado goza de inmunidad parlamentaria por lo que no puede ser judicializado como cualquier ciudadano más sino que solamente puede ser detenido en flagrancia o que puede ser detenido luego de un antejuicio de mérito y de un allanamiento a su inmunidad parlamentaria y en caso de una detención en flagrancia debe ser conducido a su residencia, él jamás fue conducido a su residencia”, agregó.

Garcia detalló que los videos de Requesens exhibidos por Jorge Rodríguez no aparecen en el expediente. “En su caso se publicaron dos videos, uno donde se autoincrimina y otro donde se denigra su condición humana y ese fue el propósito del régimen con eso (…) esos videos no aparecen en el expediente y esos videos el Ministerio Público por escrito notifico que no aportaban nada a la investigación y hemos tenido casos donde exhiben videos de personas que confiesan y el fiscal de la ANC en este mismo canal confeso que el MP es partícipe de esos interrogatorios que se hacen”.

García explicó que para que una confesión sea válida “el artículo 132 del COPP establece que la declaración de un imputado será nula sin la presencia de su defensor, todas estas declaraciones que exhiben en el canal del estado porque se hacen bajo tortura y coacción y el MP es partícipe de eso”.

Aseguró que logró verse con Requesens la semana pasada. “El Jueves pasado pudimos verlos tras un mes sin poder entrevistarnos con él, el problema es que esto depende del criterio del Sebin a veces podemos verlo y a veces no, depende mucho del estado de ánimo de quienes controlan el Sebin”.

Sobre las pruebas contra el parlamentario dijo que “la prueba reina que tiene el MP son unos tuits de Requesens llamando a la protesta, se le acusa de intento de magnicidio, traición a la patria, instigación a delinquir, ninguno de esos delitos puede ser probado por el Ministerio Público en el acervo que tienen”.

Lea más: Falcón: Sanciones de EEUU a Venezuela terminarán afectando a los más pobres

vaya al foro

Etiquetas: detención | Joel García | Juan Requesens