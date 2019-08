Joao Da Silva (ABP): Maduro es repudiado en Vargas

ND / 25 ago 2019.- Joao Da Silva, presidente de Alianza Bravo Pueblo en el estado Vargas, aseguró que la mayoría de los habitantes del estado (ahora La Guaira) “repudia” a Nicolás Maduro porque ha traído hambre y muerte.

“Nicolás Maduro lo único que puede pescar en La Guaira es un ciclón de rechazo”, dijo Da Silva durante un evento partidista.

Para el dirigente de ABP, “el puerto más importante del país se parece a la historia del libro Las Casas Muertas de Miguel Otero Silva, pero no con tierras en el llano, como en Ortiz, sino con costas, donde ya no se pesca, no se navega con seguridad, dónde los hoteles están quebrados y el comercio arruinado como consecuencia de esta desgracia que se llama Maduro”.

“Por esa razón es que nosotros luchamos para que se produzca cuánto antes el cese de la usurpación, porque tal como lo señala nuestro líder y ejemplo de resistencia, Antonio Ledezma, mientras Maduro siga asaltando las instituciones públicas, no tendremos vida en Venezuela”, sentenció Da Silva, quien agregó que:

“Ese diálogo en Barbados es una manera de alargar la agonía del país y de los venezolanos, porque Maduro trata de ganar tiempo, y aquí no tenemos más tiempo que perder, los hospitales de Pariata y de La Sabana están vacíos de medicinas, porque enfermos si hay y las escuelas de Maiquetía están sin alumnos porque no tienen ni como comprar los útiles, ni hay transporte para los muchachos ni los maestros”.

Etiquetas: Joao Da Silva | Maduro | Vargas