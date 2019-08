Comisión olímpica gatopardiana

El pasado jueves 15 de agosto, el comentario generalizado entre atletas, entrenadores y dirigentes deportivos estaba relacionado con la creación de una comisión presidencial para atender todo relacionado con la logística para la delegación que nos representará en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El usurpador Maduro anunció que había decidido “designar una comisión presidencial Tokio 2020 para que revise todo el plan de atención, entrenamiento, apoyo, logística de nuestros deportistas y atletas que van rumbo a las Olimpiadas”. Agregó que la misma estará conformada por los ministros del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia, Jorge Márquez; para la Juventud y Deporte, Pedro Infante, y de Economía y Finanzas, Simón Zerpa. Yo quiero que el 30 de agosto hagamos una reunión para que me expongan el plan, la ruta, los recursos, desde el día 1° de septiembre al día que lleguemos a Tokio 2020”. También, agregó que siete atletas deben sumarse a esta comisión.

– Tarde piaste pajarito, comentó uno de los atletas. Desde los juegos de Río 2016 hemos venido solicitando los recursos necesarios para nuestra preparación y las autoridades no le prestaron la más minima atención a nuestros reclamos.

– Dígame eso, señaló uno de los entrenadores, ¿qué coño vamos a esperar de esa comisión si quienes la integran son los responsables directos del Desastre Panamericano que acaba de ocurrir? Me refiero en particular al ministro del Deporte. O sea, Maduro, en su populista anuncio, premia al incapaz Ministro del Deporte integrándolo a la referida comisión…. ¡No me jodas!

– Un basquebolista interviene para decir que ese anuncio son palabras vacías que se las llevará el viento. No se les olvide que en el año 2015 la selección nacional Vinotinto de mi deporte ganó el Preolímpico de Baloncesto y al igual que hoy Maduro anunció una Comisión Presidencial presidida por Mimou Vargas para atender todo lo referido a la preparación de la selección con miras a los Juegos Olímpicos… Bueno, a cuatro años de ese anuncio la comisión no se ha reunido por primera vez… se volvió pura paja.

– Tiene total y absoluta razón el basquebolista, dijo un dirigente. Allí esta el caso de la selección varada en Italia sin haber cobrado los viáticos los jugadores, sin recursos para pagar los hoteles y con un entrenador de apellido Duró que se ha transformado en “Blanditó” frente a los reclamos de los jugadores que decidieron no continuar con los entrenamientos hasta tanto no les resuelvan sus reclamos. Creo importante señalar que Anthony Coello a como responsable plenipotenciario de la delegación es un funcionario de gobierno, es decir, otro comisionado pura paja.

– Esa comisión recién nombrada debería comenzar por resolver los problemas de la selección de baloncesto. ¡En quince días comienza el mundial en China! Pero, no me hago ningún tipo de ilusiones… llegará Tokio 2020 y de no cambiar a este régimen todo seguirá igual o peor: Instalaciones inservibles, atletas sin seguridad social integral, entrenadores con salarios de hambre, federaciones intervenidas y bozaleadas, autoridades deportivas centradas en actos de corrupción y el régimen nombrando comisiones que solo servirán para anunciar públicamente que la guerra económica del imperialismo y el bloqueo ordenado por Trump son los causantes del desastre deportivo.

– Una atleta que estudia Ciencias Políticas en la UCV intervino para señalar que en los regimenes populistas y dictatoriales es muy común la designación de comisiones para el tratamiento de los problemas. Pero, la historia nos ha demostrado que “Si queremos que todo siga como está nombra una comisión” En otras palabras, el anuncio del régimen no pasa de ser “Una Comisión olímpica gatopardiana”

Al final, la conclusión a la que arribaron todos los presentes fue, que “un cambio para ser real y democrático requiere el cese del régimen usurpador, un gobierno de transición y elecciones libres”.

