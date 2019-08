Jesús “Chúo” Torrealba: Solo la negociación nos permitirá armar un mecanismo político

Jhoan Meléndez / 8 ago 2019.- El dirigente político Jesús “Chúo” Torrealba dijo no estar de acuerdo con John Bolton y sus declaraciones y dijo “concordar más” con la UE y el Grupo de Lima.



“No le pidas a la presión lo que solo la negociación puede lograr y viceversa, ¿quién puede conquistar que aquí lleguemos al final de esta telenovela? la presión y la movilización, pero si incluso se de ese logro, hay que armar el mecanismo político y eso solo se logra con la negociación”, apuntó.

En ese sentido precisó que “si no hay movilización de calle no hay cambio. Hay que contactar la protesta social y reivindicar y profundizar su carácter político por un lado y por otro no se puede reducir la marcha a una especie de eterno comité de bienvenido a donde Guaidó va o irá”.

Por otro lado afirmó que la orden ejecutiva firmada recientemente por Donald Trump afectará a la población general, aunque dijo ser partidario de las sanciones individuales.

“Siempre he dicho que estoy a favor de cualquier sanción individual, particular sea tomada por el país que sea, contra violadores de derechos humanos y corruptos. Pero siempre he dicho que estoy en contra de sanciones colectivas que afecten al país porque resulta que las mafias tienen más recursos para resistirlas”, explicó Torrealba en entrevista a Unión Radio.

Por último resaltó la necesidad de un proceso electoral “precedido de un acuerdo nacional entre las fuerzas políticas enfrentadas” para lograr una solución a la crisis política.

“El país necesita un gran acuerdo nacional entre las fuerzas que hoy están enfrentadas. Si no hay acuerdos no va a haber transición, así de simple, y sobre la base de los acuerdos de la transición es cuando tendrá sentido la realización de elecciones libres”, finalizó Torrealba.

