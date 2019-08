Iván Simonovis responde: Soy un firme creyente en la justicia

Anaisa Rodríguez/ 27 ago 2019.- El excomisario y ex preso político, Iván Simonovis resaltó este lunes que es un firme creyente de la justicia y no un juez, tras haber sido cuestionado por la ex defensora del pueblo Gabriela Ramírez.

“Como investigador policial y ahora como Asesor de Seguridad del legítimo gobierno venezolano mi compromiso es como siempre con la JUSTICIA. No soy juez ni me toca a mi juzgar a nadie”, escribió en una serie de tuits.

Recordamos que Ramírez calificó de “inoportunas” las declaraciones de Simonovis quien pidió que todos los funcionarios que hayan incurrido en delitos criminales sean juzgados, “pese a los acuerdos políticos que se firmen para una transición de gobierno”.

Al respecto, Simonovis dijo “Luego de leer algunas reacciones a una entrevista que di hace poco, quisiera aclarar lo siguiente: soy un firme creyente de la JUSTICIA como un requisito indispensable para la democracia y la prosperidad. Así lo asumí desde 1981 que recibí mi placa como policía”.

A la vez que agregó: “A todos les digo que estamos avanzando con decisión en la consecución de la libertad y retorno a la democracia, nada ni nadie nos detendrá”.

Como investigador policial y ahora como Asesor de Seguridad del legítimo gobierno venezolano mi compromiso es como siempre con la JUSTICIA. No soy juez ni me toca a mi juzgar a nadie. — Iván Simonovis (@Simonovis) 27 de agosto de 2019

