Iris Varela acusa al Cicpc de “montar una escena” en la Cota 905

Jhoan Meléndez / 5 ago 2019.- Iris Varela, ministra de asuntos penitenciarios, aseguró que el enfrentamiento del pasado 26 de julio entre funcionarios del Cicpc y grupos en la Cota 905 fue algo planificado entre ambos bandos.

La ministra alegó que el video de un efectivo recordando a Óscar Pérez muestra que “fue algo planificado para generar un escenario, una puesta en escena, eso fue una puesta en escena”, además dijo estar a favor de que dichos funcionarios sean entregados al Ministerio Público.

Varela además aseveró que en los últimos hechos violentos donde hay material que muestra a grupos armados enfrentando a fuerzas del Estado “es un plan impulsado por la oposición” para “presentar al país como una nación de guerra”. “Es como una violencia selectiva que tiene como blanco a funcionarios de seguridad para generar incertidumbre”, afirmó a Últimas Noticias.

“Pareciera que los que están conspirando no les interesa la paz del país y como no les interesa, decidieron ir a generar violencia en la Cota 905… Quien esté prestándose para generar violencia y para hacer cosas indebidas y desacatar las órdenes de paz que recibimos del presidente, esa persona no puede estar en un organismo de seguridad, porque lo más seguro es que es un artífice de la violencia selectiva contra alguno de sus miembros”, puntualizó.

