El Instituto Escuela no permite reinscripción de joven tras beso en la boca con otra alumna

ND / 3 ago 2019.- Una estudiante de 13 años no podrá inscribirse en el Instituto Escuela, ubicado en Prados del Este, tras confirmarse que se besó en la boca con otra niña en un autobús de la institución el pasado junio. El caso se conoció este sábado tras publicarse una entrevista con la madre, Karina Barbosa, en el Diario de Caracas.

“Un viernes, en el mes de junio, me llama mi hijo de colegio a comentarme que hubo un incidente en el transporte escolar durante la mañana yendo hacia el colegio con mi hija y otra compañera, mayor que ella por cierto…Me dijo que se había besado con esta otra compañera. Yo le dije, ¿cómo besado? Bueno, me dice, se dieron un piquito, como dicen ellos, ¿no?”.

Y siguió: “Yo asumo de que me van a llamar del colegio. Y efectivamente el lunes me llamaron con carácter de urgencia… cuando llegué me explicaron lo que había sucedido y me dijeron que mi hija tenía negada la reinscripción para el año escolar 2019-2020. Me dijeron que no, que no era un expulsión. Que ellos estaban recomendando un cambio de ambiente y que no era una expulsión porque se le iba a otorgar su carta de buena conducta. El profesor Velásquez (subdirector general) esgrimió que la institución no estaba preparada para lidiar con ese tipo de temas “.

Barboza solicitó ayuda de la diputada Tamara Adrián (VP) ante lo que considera un acto de discriminación.

Adrián, vía @TamaraAdrian, hizo varios comentarios:

1) “Otras consideraciones sobre caso Instituto Escuela. 1) No hay ninguna regla en Reglamento Interno ni en LOE que impida un beso. 2) Aún si la hubiera, esa regla tendría que ser igualitaria; 3) Colegio debe probar que ha expulsado a parejas heterosexuales en las mismas condiciones.

2) Con referencia al caso de discriminación en el Instituto Escuela, y frente a muchos “comentarios” de quienes son “parte del problema”, abro este hilo: 1) Las Metas 2030, al igual que las metas del Milenio, están basadas en el nuevo paradigma de “Desarrollo con Inclusión”.

3) (Y hace minutos) Atención: La mayoría de las respuestas negativas caso Instituto Escuela son de cuentas falsas, Trolls o Bots. No caer en la trampa de responder, retuitear o promocionar de cualquier forma. Esas cuentas deben morir por su inactividad, y se logra si no se les presta atención”.

Este último tuit es consecuencia de las reacciones encontradas sobre este caso que se han planteado en Twitter.

Etiquetas: discrminación | Instituto Escuela | Tamara Adrián