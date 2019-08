Ing. Norberto Bausson: El colapso de los servicios públicos está originado por la politización

Anaisa Rodríguez/ 28 ago 2019.- El ingeniero experto en servicios públicos Norberto Bausson explicó este miércoles que además de la falta de inversión, los trabajadores buenos se han ido por que no toleran que la política domine el entorno de las empresas públicas.



“Mientras mantengan a las empresas públicas bajo el dominio político, que sus voceros sean los políticos, mientras todo está regido por relaciones políticas que son las que dominan el entorno, el colapso es inminente. En los últimos años no ha entrado en funcionamiento un nuevo acueducto, no se han cambiado tubos, ni plantas de tratamiento”, expresó en Circuito Éxitos con Román Lozinski.

Bausson detalló que el deterioro de las empresas públicas se agrava “porque no tienen vehículos, repuestos, herramientas, la gente no soporta trabajar en esas condiciones y se van de Venezuela”.

Asimismo, aseveró que esto ha originado que cualquier persona ocupe estos lugares. “Para tener agua hay que tener gente dedicada, todos los días y cuando dejas de hacerlo empiezas a colapsar. Para manejar los acueductos tienes que tener una pericia, una voluntad férrea de hacer las cosas y es la única manera que superes la condiciona actual, donde apenas el 18% dice que el servicio de agua es bueno”.

Respecto a la privatización de los servicios públicos como una alternativa, el ingeniero manifestó que en estos tiempos de crisis, esta no es la solución. “Tenemos que buscar unos socios que ayuden a resolver los problemas, no que vengan a hacer obras, se van y estas no funcionan. Se llevaron los reales y no pasa nada”.

Además, agregó que como integrante del Plan País han evaluado quienes podrían venir a recuperar estas empresas. “Tenemos una lista de socios posibles que nos van a ayudar en esa tarea tremenda de recuperar los acueductos, son quienes manejan los mejores acueductos de América Latina, que saben hacer las cosas porque llevan muchos años trabajando”, finalizó.

