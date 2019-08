Infobae: Venezolanos buscan agua de forma no convencional ante la mala calidad del servicio

Jhoan Meléndez / Foto: El Tequeño /20 ago 2019.- Miles de venezolanos buscan agua de forma no convencional ante la falta del suministro, pues un estudio de Transparencia Venezuela a finales de 2018 revela que solo el 18% de la población tiene acceso a agua potable de calidad.



“Soy caraqueño y desde niño venía a esta montaña y a este manantial a pasear con mi familia. Si quería me bañaba en el río, era un domingo diferente. Sin salir de la ciudad, sentía que estaba en el campo. Ahora, muchos años después, vengo cada semana a buscar agua para poder surtir mi apartamento. Es un cargamento pesado porque no tengo otra opción, no puedo comprar agua en envases o en camiones como hace mucha gente. No tengo suficiente dinero”.

Así lo comenta a Infobae Ramón Colmenares, residente de Santa Mónica, quien asegura que su comunidad pasa días enteros sin el líquido.

“Caracas es una ciudad con lomas (montañas) y entiendo que no a todos llegaba el agua pero los cortes de servicio eran programados. Sabíamos cuando podíamos contar con el servicio y cuando no. Ahora esto es un desastre”, explicó.

Dice que desde los mega apagones del mes de marzo, “casi no tenemos agua, creo que no invirtieron (el gobierno) más en distribución de agua o luz, la estamos pasando demasiado mal”, se queja.

Etiquetas: agua | Hidrocapital | venezolanos