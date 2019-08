Infobae: Líderes políticos latinoamericanos explican por qué el régimen de Maduro es una dictadura

Jhoan Meléndez / 26 ago 2019.- Alberto Fernández volvió a dar una respuesta “tibia” sobre el Gobierno de Maduro, el cual lo definió como “electo” democráticamente con un desvió “autoritario” pero en el que “funcionan las instituciones” y no se puede llamar “dictadura”, y ante esto, Infobae recolectó la definición de varios líderes políticos de Latinoamérica sobre el por qué Venezuela vive en dictadura.



José Mujica rompió con la actitud tibia que ha mantenido el Frente Amplio y el gobierno de Tabaré Vásquez respecto a Venezuela cuando en julio pasado fue consultado por Radio Universal y respondió sin dudarlo: “Es una dictadura, sí. En la situación en que está, no hay otra cosa que dictadura”. El ex presidente uruguayo agregó enseguida como para relativizar el tema “pero dictadura hay en Arabia Saudita, con un rey absoluto. Dictadura hay en Malasia, matan 25 tipos por día. Y la República Popular China, ¿qué me dicen?”. Ya en mayo de 2016, “Pepe” Mujica había tomado distancia del gobierno venezolano al afirmar que Nicolás Maduro estaba “loco como una cabra”.

El actual candidato a presidente por el oficialismo uruguayo, Daniel Martínez, no dudó tampoco en su calificación tras la difusión del informe de las Naciones Unidas: “El informe Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura. Hay que seguir trabajando en una salida negociada y que el centro sean los venezolanos”, escribió en su cuenta de Twitter, en la que agregó: “Para la izquierda el tema de los derechos humanos debe ser siempre un imperativo ético”.

