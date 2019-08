Infobae: Cilia Flores y Maduro se casaron por órdenes de Chávez

Jhoan Meléndez / 2 ago 2019.- Nicolás Maduro y Cilia Flores se conocieron en los años 80, se hicieron novios en los 90 y se casaron por órdenes del fallecido Hugo Chávez quien en su lecho de muerte, le pidió a Flores que no abandonara a Maduro “para que no se desvíe”.

Según reseña Infobae, el sábado 8 de diciembre de 2012, a las 9:30 de la noche, el enfermo presidente Hugo Chávez convoca a una reunión extraordinaria en el despacho Uno del Palacio de Miraflores y se dirige al país en cadena nacional. Todos los presentes tienen rostros serios, compungidos. Luego de unos chistes, algunas canciones, el presidente anuncia: “Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo… En esa situación debe concluir como manda la Constitución, el período, sino que, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que, en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela… Yo se los pido desde mi corazón…”.

Una vez terminada la transmisión pública, Chávez toma del brazo a Maduro y hace un aparte con él:

–Nicolás, tendrás que hacer el mayor de los sacrificios por la patria y la revolución…

–Tú dirás, compañero presidente…

–¡Te vas a tener que casar con Cilia!

Unas horas más tarde, bajando por la autopista hacia el aeropuerto Internacional Simón Bolívar en dónde abordará el avión presidencial que lo llevará a La Habana, de donde no regresará vivo, Hugo Chávez toma su teléfono celular y llama a Cilia Flores a la que en febrero de ese año 2012 había nombrado Procuradora General de la República.

–Cilia, tendrás que hacer el mayor de los sacrificios por la patria y por la causa…

–Lo que tú órdenes, camarada presidente…

–¡Te tendrás que casar con Nicolás! Pero además, Cilita, tú y yo sabemos que Nicolás es débil. Tienes que estar siempre a su lado para que no se nos desvíe…

Pulse aquí para leer la información completa de Infobae

Lea más: Maduro: Propongo mesas de diálogo que se extiendan por años si es necesario

vaya al foro

Etiquetas: Chávez | Cilia Flores | Maduro