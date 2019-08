Hugo Carvajal: Me opongo a mi extradición y no negociaré mi inocencia con EEUU

Anaisa Rodríguez/ 22 ago 2019 – El exdirector del Dgcim, Hugo Carvajal desmintió este jueves que haya negociado con agencias americanas y aclaró que se niega a ser extraditado ya que la fiscalía estadounidense carece de pruebas para acusarlo.

“No tengo necesidad alguna de negociar mi inocencia. Los rumores de prensa sobre una supuesta negociación son totalmente falsos. No he negociado ni negociaré son las mismas agencias americanas que me han incriminado sin pruebas reales”, declaró el ex alto funcionario través de un comunicado.

Carvajal destacó “me opongo a la solicitud de extradición (…) ya que las acusaciones que mantiene la fiscalía de EE.UU en mi contra son falsas, carentes de pruebas y atienden a razones políticas” y añadió “estas vagas acusaciones están construidas sobre falsos testimonios de procesados por la justicia americana, a quienes se le ofrecen beneficios a cambio de mentiras. La única intención de las agencias que fabricaron este fraude siempre ha sido obtener información que saben que poseo”.

Reiteró su apoyo al presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó: “Esta postura no ha impedido, ni impedirá el continuo aporte de información al legitimo gobierno, con el fin de derrocar a la banda criminal que usurpa el gobierno de Venezuela”.

Asimismo, Carvajal calificó de “respetable” al sistema judicial de España y aseveró “tengo la absoluta certeza que este proceso judicial que comencé hace meses en territorio español, abrirá las puertas a demostrar la verdad sobre mi caso y dejará el camino libre para recuperar mi honor, luego de tantos años de esta injusticia”.

Comunicado sobre la extradición: No tengo planes de ir a EEUU. pic.twitter.com/DsOQYtczAD — Hugo Carvajal (@hugocarvajal4f) 22 de agosto de 2019

vaya al foro

Etiquetas: EEUU Hugo Carvajal | España | extradición | Hugo Carvajal