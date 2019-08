Hija de Raúl Baduel: Lo tienen aislado y sometido a torturas

ND / 5 ago 2019 – Margareth Baduel, hija de ex ministro de defensa detenido por el gobierno de Nicolás Maduro, Raúl Baduel, expresó este lunes que su padre está sometido a constantes torturas psicológicas y completamente aislado desde hace más de once años, según contó a Infobae.

“Está sometido a un aislamiento total. No tiene acceso a hablar con ninguna persona. Está 24 horas encerrado en un espacio reducido, sólo con una colchoneta. No lo dejan tener ni la Biblia. El único contacto con la luz natural es a través de una reja”, comentó la joven de 27 años, desde Caracas.

Si bien reconoció que en estos más de once años detenido no ha sufrido torturas físicas, Margareth aseguró que su padre, quien supo tener un fuerte lazo -incluso de amistad- con Chávez, sí es sometido a torturas psicológicas. “Estuvo casi dos años en La Tumba, espacio diseñado para dañar la psiquis de los seres humanos, donde la ventilación es artificial y no hay acceso a la luz solar ni la naturaleza. Es una tortura blanca; un sótano”.

La diseñadora de interiores también denunció que a Baduel “desde hace tiempo no le han hecho chequeos médicos”. “Por lo que hemos visto, se lo ve bien; la fe lo ha ayudado muchísimo para resistir estos períodos de aislamiento prolongados”.

La joven diseñadora recordó que antes de recalar en La Tumba, donde estuvo casi dos años, y el Fuerte Tiuna, el general venezolano estuvo también en la cárcel de Ramo Verde, donde “las visitas eran más continuas”. “Sólo en 2018 mi papá estuvo aislado 10 meses; fueron pocas las veces que pudimos verlo. En 2019 también”.

Margareth reveló, además, las torturas y amenazas que sufrió la familia en los últimos años. “De forma indirecta también somos víctimas y somos torturados. Llevamos más de once años de atropellos; de vulnerar nuestra dignidad”. En esa línea, contó cómo era las requisas en Ramo Verde: “Nos mandaban a desnudarnos. Nos metían en un baño para las requisas”.

