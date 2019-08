Hermana de Vasco Da costa: Peleamos para que mi hermano no muera

Elías Rivas / 1 ago 2019.- La hermana del preso político Vasco Da Costa, Ana María Da Costa, informó este jueves que a su hermano le urge hacerse unos exámenes médicos, a propósito del cáncer de ojo del que fue operado. Sin embargo, denuncia que funcionarios del Sebin de Ramo Verde se niegan a trasladarlo a un centro de salud, según, porque no tienen vehículo para hacerlo.

“Mi hermano presenta un cáncer en el ojo izquierdo, ya le extrajeron el carcinoma, pero hay que hacerle un examen para saber si le penetró el ojo o no, si es así, entonces habría que extraer el globo ocular para evitar que el cáncer se le expanda por todo el organismo. En estos momentos no estamos peleando ni siquiera por su detención, pelamos para que mi hermano no se muera”, dijo Ana María al lente de Vivo Play.

Asimismo destacó cómo se excusan de no tener vehículos para hacer el respectivo traslado a un centro de salud, cuando al momento de su detención se llegaron a la casa con más de 16 vehículos.

“Ahora que Vasco necesita hacerse un examen no hay vehículos para trasladarlo”.

La hermana de Vasco comentó que la Comisión de DDHH de la ONU en Venezuela está al tanto de lo que ocurre con su hermano, “todas las semanas yo les doy un relatorio de lo que está pasando, ellos ayudan cómo pueden”, precisó.

Ana María Da Costa respaldó el informe de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, pues opina que allí se mostró la realidad que se vive en Venezuela: “Hay presos políticos, torturados, hambre, misería y opresión”, aseveró. Vasco Da Costa, quien fuese representante del Movimiento Nacionalista fue detenido en abril de 2018, en su casa, porque -según- desde dicho movimiento se estaba promoviendo la abstención para las elecciones presidenciales del 20 de mayo de ese año.

