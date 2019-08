Héctor Rodríguez: Puede que lleguemos a consensos con la oposición

ND / 23 ago 2019 – El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, sostuvo este viernes que el mandatario Nicolás Maduro está dispuesto a dialogar con el gobierno de Donald Trump para que levanten las sanciones, al tiempo que aseguró que por la “vía democrática” se pueden alcanzar consensos con la oposición.

“El presidente ha ratificado su voluntad de diálogo, en ningún momento vamos a renunciar a una visión estratégica que tenemos. Levantarnos de la mesa no significa que renunciamos al diálogo, eso significa que tenemos una actitud de protesta muy clara en torno a las sanciones y el bloqueo que Estados Unidos está imponiendo sobre Venezuela, un bloqueo que arranca desde el 2014. La mayoría de estas acciones han sido solicitadas y aplaudidas por la oposición venezolana, la oposición no puede jugar con las dificultades del pueblo venezolano, una política que le hace daño a todas y todos los venezolanos. Las mentiras que dice la oposición es que lo que estamos pasando es culpa del modelo y no del bloqueo, dicen que el bloqueo empezó con Juan Guaidó, y es mentira eso empezó en el 2014. Este bloqueo termina afectando a todos los ciudadanos. Hay 30 mil millones de dólares bloqueados y nos está afectando a todos”, afirmó Rodríguez al programa Al instante de Unión Radio.

El gobernador de Miranda agregó que “el diálogo tiene que servir para mejorar las condiciones de todos los venezolanos, no puede ser que desde esas negociaciones se sigan empeorando la situación de los venezolanos con esos bloqueos. La única forma de resolver los problemas es uniéndonos como venezolanos, es trabajando juntos, que es lo que hace cualquier familia, unirse, trabajar juntos y superar todas las crisis. El presidente ha sido muy claro y está dispuesto a dialogar con quien sea, si hay que dialogar con los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump, que el mundo sabe que tenemos grandes diferencias en cuanto a la visión geopolítica, a pesar de todas las diferencias, el presidente no tiene ningún problema, porque entiende que ese es su Estado, es su Gobierno, como en Venezuela hay un Estado hay un Gobierno, estamos dispuestos a mantener los lazos de comunicación necesaria siempre y cuando el parámetro sea el respeto mutuo, no va haber una discusión de subordinación”.

“La principal solicitud que les hemos planteado sobre la mesa es que se levante el bloqueo, que las sanciones son ilegales y afectan a todos los venezolanos. No puede ser que un venezolano pida que su país sea bloqueado. La Constitución tiene un cronograma electoral y es el que estamos defendiendo, y creemos en la vía democrática, creo que en ese camino podemos llegar a consensos con la oposición que vayan acercando a las partes, no sé si en los actores políticos, lo intentaremos, pero si sé que en la sociedad vamos a ir trabajando ese conflicto histórico que existe. Tengo mucha confianza en el pueblo venezolano y en la capacidad de superar las dificultades”, concluyó.

Etiquetas: Diálogos gobierno y oposición | Donald Trump | EEUU | Héctor Rodríguez | Nicolás Maduro | Venezuela