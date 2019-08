Gustavo Duque: Multas de Chacao serán ancladas al salario mínimo

ND / 13 ago 2019 – El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, expresó este martes que las sanciones cobradas en su anclaje al valor del dólar oficial pusieron orden en su momento antes del amparo del TSJ oficialista.

“Nosotros decidimos luego de varios meses, debido a la hiperinflación y que el valor del bolívar no se sostiene en el tiempo, decidimos anclar todas las sanciones y las tasas al valor del dólar oficial a través de una unidad fiscal, el gobierno ancla todas sus sanciones al Petro, y es legal que ellos lo anclen al Petro, yo lo anclé a un valor oficial del Banco Central de Venezuela, que es el dólar. No lo anclé al Petro porque me parece que quizás más fuerza y quizás puede permanecer más en el tiempo el dólar, porque es el valor que se está utilizando en esta economía prácticamente dolarizada, aunque nosotros no cobramos en dólar, lo aclaro, simplemente lo anclamos en este valor fiscal de esa sanción a un porcentaje de dólar oficial del BCV diario”, explicó Duque al programa A Tiempo de Unión Radio.



El alcalde de Chacao agregó que “el Tribunal Supremo a través de un amparo que introdujo una persona que ni siquiera es vecino de Chacao, porque acabábamos de hacer un estudio de opinión donde más del 75% de los vecinos de Chacao quieren orden, y estaban de acuerdo con la ordenanza, esto quiere decir que hay una parte del país que quiere orden, ni siquiera una parte, una persona que no era del municipio introdujo un amparo, y lamentablemente el TSJ le dio la razón. Ese mismo día nos reunimos todos los involucrados en el tema para no anclarlo al dólar, pero lo estamos anclando a un valor del salario mínimo revisable todos los meses, estamos ya en el proceso de discusión, dura 10 días hábiles, y debo decir que si nos cierran la puerta, nos metemos por la ventana”.

“Estamos convencidos que vamos a recuperar el orden como lo veníamos haciendo en Chacao. Los primeros días colocamos casi 500 multas, al mes y tanto de esta ordenanza ya vigente, íbamos por el orden de las 100 a 120 multas al día, lo que quiere decir que la gente ya entendía que en Chacao está volviendo el orden. Sería ahora una medida anclado al salario mínimo pero revisable de manera permanente en base también a los indicadores de la inflación de los cinco principales bancos del país y el Banco Central. Volvimos a la ordenanza anterior donde las sanciones son bajas, por ahora, aunque seguimos con el mismo orden con base a la ordenanza anterior, y en 10 días hábiles deberíamos tener las sanciones más contundentes de Venezuela, duélale a quien le duela. Vendrán sanciones contundentes que buscarán poner orden, y seremos la referencia de seguridad y orden”, concluyó.

