Gustavo Duque: Multas ancladas al dólar oficial han puesto orden en Chacao

ND / 5 ago 2019 – El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, aseveró este lunes que han aplicado planes adicionales como remolcar motos mal estacionadas para buscar orden, y hasta el momento no han recibido quejas formales de ningún sector.

“Nosotros hemos revisado nuestra ordenanza y hasta el momento no hemos recibido quejas formales de ningún sector, no obstante, hace un par de semanas hubo quejas pero fue por el aumento del relleno sanitario que corresponde a la alcaldía de Caracas, quien decidió incrementarlo en un mil por ciento. Afortunadamente en Chacao hay una cultura tributaria que es prácticamente automática, a pesar de la situación económica del país adversa, económicamente mucho más golpeados que el año pasado, me siento conforme con el comerciante de Chacao, porque si el comerciante paga sus impuestos, se le garantiza los servicio que estamos prestando. Los pocos comercios que quedan en Venezuela, la mayoría están en nuestro municipio y estamos tratando de prestarle todo el apoyo posible para que sigan funcionando”, expresó Duque al programa Por donde vamos de Unión Radio.

El alcalde de Chacao agregó que “es importante aclarar que nosotros estamos anclando, el gobierno central ha anclado casi todas las tasas y tributos al Petro, nosotros hemos decidido anclar todo lo que tiene que ver con nuestros impuestos oficiales y con las sanciones al dólar oficial del Banco Central de Venezuela, es decir, no lo cobramos en dólares, pero creamos la unidad de valor fiscal sancionatoria que es una referencia de un porcentaje del dólar oficial, es la única manera que estas sanciones se mantengan en el tiempo. Lamentablemente las sanciones que teníamos hasta hace un mes y medio en Chacao quizás la más alta no representaba ni 80 bolívares de los viejos”.

“Ya cumplido el primer mes de esta ordenanza, hemos tenido un primer mes exitoso, la primera semana colocamos entre 480 y 500 multas diarias, y ya esta semana estamos por el orden de las 80 a 100 multas, lo que nos da a entender que la gente ha entendido que en Chacao el orden está llegando y que las sanciones se deben acatar. Iniciamos otros planes adicionales, estamos remolcando motos mal estacionadas también, motos mal paradas en paradas bancarias, en paradas de autobuses, en salidas del Metro, montadas en las aceras, estamos remolcando entre 50 y 70 motos al día, entonces es la manera de buscar el orden, el que entiende esto y queremos que la gente entienda que en Chacao a pesar de la adversidad, va a seguir siendo referencia. Aumentamos el 500% de la recaudación del mes de julio del año pasado a este mes. En Chacao aún se ve vida nocturna, aun hay movimiento en los locales, en los hoteles, el área gastronómica y el área de emprendedores, los invito a que sigan invirtiendo en el municipio”, concluyó.

