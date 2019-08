Guillermo Arcay: Sanciones medirán capacidad de coercionar las estructuras de captación del chavismo

Jhoan Meléndez / 7 ago 2019.- Guillermo Arcay, economista, indicó que el impacto de las sanciones impuestas por EEUU dependerá de su capacidad para coercionar a los “principales facilitadores de las estructuras de captación de renta del chavismo”.

“Mientras no escuchemos declaraciones de refinadoras de crudo/oro, el objetivo de las sanciones no se habrá cumplido”, precisó Arcay según reseñó el portal web Descifrado este miércoles.

Dijo que de ser así “las estructuras de exportación de oro ilegal percibirán menos renta y esto podría derivar en conflictos y quiebres de la coalición”, además recordó que en 2018, 2 refinerías de Dubai y una de Turquía compraron aproximadamente $3 billones de oro venezolano que el BCV no reportó.

Sin embargo, Arcay agregó que no se sabe cuánto quiera arriesgar el Departamento del Tesoro con los compradores de crudo.

No obstante dijo que “Reliance ha cooperado hasta ahora, pero no suficiente. Nayara y CNPC han tomado una actitud de confrontación. Singapur/Tailandia se han hecho los locos. Las nuevas sanciones hacen más explícita la presión directa hacia ellos, pero no queda claro qué tan dispuesto está USA a sancionar empresas chinas, rusas e indias”.

Arcay advirtió que si estas empresas “salen del juego” Maduro tendrá más problemas de caja y “su capacidad de distribuir rentas caerá”. “Menos importación de gasolina será igual a menos contrabando. Menos importaciones públicas, por ende menos subsidio cambiario y sobrefacturación”, añadió.

