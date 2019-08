Guanipa denunció la desaparición de un activista político desde hace 4 meses

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 6 ago 2019.- Juan Pablo Guanipa, diputado a la AN, recordó que hace un año fue detenido Juan Requesens y dijo que no hay razón para que tanto este como Edgar Zambrano estén apresados.



“No hay ninguna razón para que estén detenidos, pero en el caso de todos los presos políticos, tenemos que decir que pueden estar privados de su libertad físicamente, pero nunca podrán con su libertad individual, personal y espiritual, porque aún hay ánimo, optimismo y convicción de que lograremos recuperar la democracia”, dijo Guanipa en la sesión de la AN.

Afirmó también que “la lucha de Requesens es la lucha de una generación que quiere que esta tragedia termine, que quiere tener oportunidades para estudiar, trabajar y emprender. Es toda una generación que quiere lograr sus sueños en Venezuela, que quiere un país con estado de derecho, democracia, justicia y libertad”.

Por otro lado denunció además que en la región del Sur del Lago de Maracaibo el joven activista Rhandy Manzanillo, lleva casi 4 meses desaparecido y hasta la fecha, pese a la constante búsqueda llevada a cabo por sus familiares, no ha sido posible dar con su paradero.

“Es clara la persecución y secuestro que utiliza el régimen dictador que impera en el país. Muchos desconocen casos asombrosos como éstos, se trata de una desaparición forzada, no sabemos nada de su paradero. Es evidente que ese 18 de abril de 2019 fue secuestrado por esta dictadura, solamente por luchar por la democracia”, enfatizó.

Antes esto manifesó que “hoy es un día para luchar por la libertad de Venezuela”. Recordó que desde la Asamblea Nacional, seguirán “luchando con los mecanismos institucionales”, así como debe continuar la “presión social y la presión internacional”.

“Hablamos del rescate de nuestra democracia, seguiremos la pelea hasta que se vaya Nicolás Maduro y que iniciemos un proceso de reconstrucción de nuestra patria”, puntualizó.

