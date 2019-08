Guaidó: No sé qué hará el régimen con las firmas del “No More Trump”

Oleg Kostko / 21 ago 2019.- El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, calificó como una prueba de las contradicciones del chavismo los contactos entre La Casa Blanca y altos miembros del oficialismo mientras solicitan firmas contra el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

“Lo que queda en evidencia son las contradicciones del régimen, no sé qué van a hacer con las planillitas del No More Trump, porque yo me imagino que la poca militancia que le quedará al régimen se sentirá traicionada (…) ¿Cuántas veces no hemos visto desordenados comunicacionalmente a este régimen?, si hay algo en lo que fueron efectivos es en el aparato comunicacional, de propaganda y de mentiras, reflejado hoy en su máxima expresión cuando tenemos una emergencia humanitaria que aqueja a todos los venezolanos”, expresó Guaidó en declaraciones a la prensa desde la sede de El Nacional según lo reseñado por TVVenezuela.

Y agregó: “Maduro el usurpador está tan desesperado y tan torpe que tuvo que salir del paso a lo que decían del conductor del programa de chismes de los miércoles para hacerse ver que era él quien estaba en el proceso y horas después lo desmienten y lo hacen caer en ridículo, insisto ¿qué van a hacer con las planillitas?, tengan muy en claro que la interlocución la tiene el parlamento venezolano”.

Sobre la ayuda humanitaria

Durante la rueda de prensa se pronunció sobre el arribo de ayuda humanitaria e indicó que aún ingresando toda por completo ésta no bastaría para solventar la crisis. “En el mejor de los casos la ayuda humanitaria alcanzaría para 2 millones 300 mil personas, según lo declarado por la ONU. Es el esfuerzo de miles de voluntarios pero continúa siendo insuficiente, para contener la amenaza humanitaria efectivamente es el cese de la usurpación, el origen de esto es profundamente político producto de la corrupción del régimen y sus malas políticas, hemos tratado de salvar vidas con lo que ha ido ingresando”.

Previamente, admitió que se han cometido “algunos errores” aunque destacó que el apoyo internacional sigue en pie. “Hemos construido capacidades durante todo este año y hemos trabajado para atender la crisis y es un momento muy importante en el que estamos, esta etapa que empezó el 5 de enero ha tenido algunos elementos, algunos errores si, algunos elementos que ajustar para ir al proceso de definiciones y todo apunta a cuando vemos las declaraciones a nivel internacional”.

Resaltó las diversas conversaciones que ha tenido con el alto mando militar y con miembros del oficialismo. “Hemos tenido conversaciones con las fuerzas armadas, con miembros del alto régimen vamos a avanzar y lo dijimos el 5 de enero que esto no es nuevo al menos apra ustedes ahora que han salido algunos detalles a la luz pública”.

Dijo también que la presión contra la dirigencia oficialista aumentará. “Iremos a una etapa de mayor presión hablamos de la operación libertad, tuvo un reflejo con el descontento de la fuerza armada, incluso con la participación de muchos de éstos y todos lo hemos visto”.

Guaidó celebró también la reincorporación de Venezuela al TIAR, aunque no dio detalles sobre si pedirá su activación. “Vamos por el cese de la usurpación y este proceso que hemos construido juntos tiene una máxima expresión en alianzas internacionales de cooperación como la reinclusión en el TIAR de haber restablecido este convenio en la OEA”.

