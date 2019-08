Guaidó: La persecución no le ha servido a una dictadura que cada día se queda más sola

Jhoan Meléndez / 16 ago 2019.- Juan Guaidó, presidente (E) designado por la AN, a 100 días de la detención de Edgar Zambrano, indicó que la persecución “no le ha rendido frutos a la dictadura que cada día se queda más sola”.



“Ayer, desde Turquía le cerraron financiamiento; hoy, una petrolera China tampoco quiere hacer negocios con un régimen caído. La usurpación es inviable para Venezuela y el mundo”, escribió Guaidó vía Twitter.

En ese sentido dijo que la persecución a Zambrano “es al Parlamento venezolano y a nuestros diputados que resisten en nombre de Venezuela. Es el hostigamiento que también sufren los distintos sectores de todo nuestro país que mayoritariamente clama por el cambio”.

“El régimen se robó el dinero de la República para atender su paraestado y no al pueblo de Venezuela, que hoy gana menos de 3$ al mes. Pero usando la fuerza y persiguiendo a un país no van a detener a un pueblo que, como Edgar Zambrano, no se doblega”, puntualizó.

Lea más: Ramos Allup: El régimen no deja que Zambrano tenga su Biblia pero igual no le quebrarán la fe

El régimen se robó el dinero de la República para atender su Paraestado y no al pueblo de Venezuela, que hoy gana menos de 3$ al mes. Pero usando la fuerza y persiguiendo a un país no van a detener a un pueblo que, como @edgarzambranoad, no se doblega. — Juan Guaidó (@jguaido) 16 de agosto de 2019

vaya al foro

Etiquetas: AN | Edgar Zambrano | Guaidó | Turquia