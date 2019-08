Guaidó: Delegación del diálogo tiene varias reuniones en EEUU

Anaisa Rodríguez/ Palacio Legislativo/ 20 ago 2019 – El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, dijo este martes que delegados de Nicolás Maduro y de su gobierno interino asistirán a EEUU para continuar con el diálogo y lograr el cese de la usurpación.

“El régimen se sentó pensando que se iba a volver a burlar, como lo hizo en República Dominicana, eso no es así, no por eso tienen que dejar de responder a la justicia, vamos a asumir todos los elementos de cara a una solución, no dejaremos de presionar”, aseveró al rendir declaraciones antes de la sesión extraordinaria.

Asimismo, agregó “los enviados tienen varias reuniones en Estados Unidos incluyendo encuentros con la diáspora venezolana”.

“El régimen cree que esto es un juego, creen que pueden burlarse del mundo, quieren hacerse ver fuertes donde no lo están, la interlocución con el mundo la estamos ejerciendo, hoy es el régimen el que está usurpando el poder”, reiteró.

Etiquetas: diálogo | Estados Unidos | Juan Guaidó