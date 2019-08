Guaidó: Si el diálogo no funciona avanzaremos con los otros mecanismos que nos ofrezcan una solución

ND / 8 ago 2019 – El presidente encargado designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, expresó este jueves que el “régimen” de Nicolás Maduro mostró ayer que son el obstáculo para una salida a la crisis que vive el país.

“Pueblo de Venezuela, Fuerza Armada y comunidad internacional, como legitimo presidente encargado de la República he asumido el deber de hacer todo lo que haga falta para devolver a nuestro país la libertad y acabar con el sufrimiento de nuestra gente, es lo que merece nuestro país y lo que queremos en definitiva, y lo hemos dicho, si el mecanismo de Oslo resulta en una solución, es útil para nosotros una solución real a la crisis, lo asumiremos, y si no, avanzaremos con los otros mecanismos que tengamos que utilizar para lograr una solución, porque tengámoslo muy claro, la decisión está tomada, el cambio es irreversible”, detalló Guaidó en video compartido por la cuenta Twitter Centro de Comunicación Nacional.

El líder opositor agregó que “el día de ayer, el régimen volvió a demostrar al mundo, al pueblo que ya lo conoce, y a la Fuerza Armada, que ellos son el principal obstáculo para una salida realmente a esta gravísima crisis. Anuncian a última hora que no participarán en la nueva jornada de mediación convocada por el reino de Noruega, evidencia una vez más su mala fe y poca seriedad, sino también han demostrado no tener ni siquiera unidad interna para poder ofrecer una transición ordenada. La verdad que con esto han dejado claro que con esto sólo les interesa ellos mismos, Maduro, sus intereses, sus negocios, sus intereses personales, eso es lo que les duele, no bloquear alimentos ni medicinas de ayuda humanitaria”.

“Al mismo tiempo buscan chantajear a la comunidad internacional para que detengan sanciones, sanciones que hoy tienen funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos, empresas del Estado que han sido utilizadas para financiar corrupción, actividades ilícitas, para lucrarse del hambre de Venezuela, todo eso es absoluta responsabilidad de Nicolás Maduro y su régimen usurpador. Es el momento para que la comunidad internacional, el pueblo de Venezuela y nuestros hermanos de la Fuerza Armada presionemos, para que la cúpula política del régimen ofrezca y acepte una solución real y seria a esta grave crisis. Sin presión, no habrá solución. No debemos dudar ni un solo minuto en nuestra misión, aumentar la presión en todos los taleros para lograr la salida urgente a esta crisis. Venezuela, somos más. Sigamos juntos, sigamos hacia adelante y vamos a ganar, lo vamos a lograr”.

Etiquetas: Barbados | crisis en Venezuela | FANB | Juan Guaidó | Nicolás Maduro | NOruega | Venezuela