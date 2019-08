Guaidó: Apagón que afecta a 11 estados es producto del desastre del régimen

ND / 20 ago 2019 – El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, expresó este martes que los venezolanos no nos vamos a acostumbrar a noticias de cortes de luz eléctrica todos los días tras el “desastre del régimen” de Nicolás Maduro en el país.

“Nuevo apagón que ha afectado a 11 estados producto de la catástrofe generada por años de corrupción e indolencia. El régimen se convirtió en un verdadero desastre y ha pretendido hacer lo mismo con el país. No nos vamos a acostumbrar a noticias como estas todos los días”, posteó Guaidó en su cuenta Twitter.

Por su parte, el diputado Stalin González acotó en Twitter que “varios estados del país y zonas de Caracas se ven afectadas sin electricidad. Cada día son más recurrentes los apagones en todo el país, y la capital no escapa de la realidad. Un sistema eléctrico precario y abandonado, en manos de corruptos que no les interesa el sufrimiento de los venezolanos”.

“El tiempo de cada apagón en #Venezuela no se mide en horas. Se mide en venezolanos que mueren en los hospitales cuando las máquinas se apagan, niños que dejan de estudiar y personas que se les daña la comida que tanto se esforzaron en conseguir #ApagónNacional”, posteó el ministro consejero de la embajada/AN en EEUU, Gustavo Marcano.

Mientras que el parlamentario Carlos Valero sostuvo vía Twitter que “#20Ago Reportan alrededor de 11 estados del país sin servicio eléctrico. #ApagonNacional Continúa la desidia promovida por Corpoelec para acabar con la calidad de vida de la gente. El régimen es responsable de esta violación a los derechos elementales de los venezolanos”.

Lea más: Reportan nuevo colapso en Caracas por falla eléctrica que dejó al metro sin funcionamiento

Nuevo apagón que ha afectado a 11 estados producto de la catástrofe generada por años de corrupción e indolencia. El régimen se convirtió en un verdadero desastre y ha pretendido hacer lo mismo con el país. No nos vamos a acostumbrar a noticias como estas todos los días. — Juan Guaidó (@jguaido) 20 de agosto de 2019

Varios estados del país y zonas de Caracas se ven afectadas sin electricidad. Cada día son más recurrentes los apagones en todo el país, y la capital no escapa de la realidad. — Stalin González (@stalin_gonzalez) 20 de agosto de 2019

Un sistema eléctrico precario y abandonado, en manos de corruptos que no les interesa el sufrimiento de los venezolanos. — Stalin González (@stalin_gonzalez) 20 de agosto de 2019

El tiempo de cada apagón en #Venezuela no se mide en horas. Se mide en venezolanos que mueren en los hospitales cuando las máquinas se apagan, niños que dejan de estudiar y personas que se les daña la comida que tanto se esforzaron en conseguir.#ApagónNacional — Gustavo Marcano. (@GustavoMarcano) 20 de agosto de 2019

#20Ago Reportan alrededor de 11 estados del país sin servicio eléctrico.#ApagonNacional Continúa la desidia promovida por Corpoelec para acabar con la calidad de vida de la gente. El régimen es responsable de esta violación a los derechos elementales de los venezolanos — Carlos Valero (@CarlosValero08) 20 de agosto de 2019

vaya al foro

Etiquetas: AN | Apagón eléctrico en Venezuela | Juan Guaidó | Venezuela