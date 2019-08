Guaidó a AP: “No iremos a ninguna farsa electoral”

Oleg Kostko / 24 ago 2019.- El presidente del parlamento reconocido como mandatario encargado de Venezuela por la AN, Juan Guaidó reiteró a The Asociated Press que la oposición no participará en ninguna elección que el chavismo convoque a través de la ANC o algún otro poder que controle.

“No estamos dispuestos a ir ninguna farsa”, aclaró Guaidó a The Associated Press en referencia a que las elecciones sean adelantadas o convocadas por algún poder afín al oficialismo.

Agregó que realizar un adelanto de elecciones parlamentarias tal y como declaró el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, solo empeoraría la situación política del chavismo. “Sería mucho peor para el régimen tratar de burlarse de nuevo del pueblo de Venezuela y el mundo de esa manera”, dijo.

Reiteró que como “presidente encargado” es a quien le corresponde convocar a unos comicios. “Soy el presidente encargado para convocar una elección realmente libre”, sostuvo el político, y agregó que en la oposición hay una “unidad de causa muy poderosa” que evitará que surjan conflictos sobre su permanencia en la presidencia.}

En relación a los contactos que mantienen desde hace varios meses en EEUU con funcionarios afines a Maduro dijo estar al tanto de esos diálogos y dijo que “todas las herramientas son necesarias y es parte de tratar de generar las garantías en todos los sectores para producir la transición”.

Posibilidad de nuevas elecciones

Ante la posibilidad de que la oposición no participe en unas elecciones legislativas adelantadas, el analista Diego Moya Ocampos indicó a la referida agencia que una decisión de tal naturaleza no seria una sorpresa ya que la oposición sabe que ninguna elecciones en Venezuela podría ser libres y transparentes.

“Si Maduro avanza en el adelanto de los comicios parlamentarios para cambiar la Asamblea Nacional estaría cerrando la única institución que la comunidad internacional reconoce como democráticamente electa”, vaticinó en Analista.

Lea más: AFP: La crisis venezolana “aprieta el acelerador” de las negociaciones

vaya al foro

Etiquetas: ANC | elecciones | farsa | Guaidó | Parlamento