Gobernador ecuatoriano: No vamos a ceder en la exigencia de visas a los venezolanos

Jesús A. Herrera S. / 28 ago 2019.- El gobernador de la provincia ecuatoriana de Carchi, Cristian Edin Moreno, consideró “irreversible” el decreto que exige una visa humanitaria a los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar a ese país suramericano.

“Creo que en esta parte el decreto ejecutivo 826 una vez entrado en vigencia es irreversible, más bien hago la invitación a los ciudadanos venezolanos cumplan estas normas serán bienvenidos a Ecuador, pero cumpliendo las exigencias”, señaló Edin Moreno durante una entrevista con NTN24.

En ese sentido, recalcó que no van a “ceder” y no habrá “marcha atrás” porque es un decreto que “está en vigencia y sobremanera creo que Ecuador no está negando ni restringiendo derechos ni libertades”.

“No vamos a ceder a ningún tipo de presiones y amenazas. Más bien estamos con la predisposición de seguir acogiéndolos, pero dentro de los términos y parámetros que el decreto contempla”, agregó.

Recordó que quienes quieran solicitar las visas, deben hacerlo directamente en las oficinas consulares y no el Puente Internacional de Rumichaca porque “es un área de control para que registren su ingreso regular cumpliendo el decreto ejecutivo”.

“Nosotros estamos realmente tratando de garantizar una migración segura, ordenada y regularizada”, acotó.

El funcionario también expresó que Ecuador “no da más” y que deben ser “responsables” con la población local y migrante, “porque no solo arriban ciudadanos venezolanos, sino colombianos y de todas partes del mundo, y queremos brindar una seguridad a todos quienes están dentro del territorio nacional”.

Etiquetas: Ecuador | venezolanos | Visa Humanitaria