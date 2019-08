Giovanna De Michele: Todavía no hay aislamiento, aunque si una fuerte presión contra Maduro

ND / 22 ago 2019 – La internacionalista Giovanna De Michele aseveró este jueves que el presidente interino designado por la AN, Juan Guaidó, “debería” tener un representante en la ONU, y no que continúe el oficialista Samuel Moncada en las sesiones de Naciones Unidas.

“El Grupo de Lima no es un organismo internacional dentro de la institucionalidad formal a nivel internacional, no tiene ninguna capacidad vinculante, ninguna de las decisiones del Grupo de Lima generan obligaciones desde el punto de vista jurídico para el gobierno de Nicolás Maduro, es un movimiento importante desde el punto de vista de presión y político, pero en ningún caso se puede poner a la par de la OEA. Dentro de la ONU, Guaidó ni siquiera ha logrado hacer llegar a un representante de esa presidencia legítima que él representa, sino que todavía sigue el señor Samuel Moncada como el representante venezolano, y es el embajador designado por la administración de Nicolás Maduro. Lo cual quiere decir que aislamiento no hay, hay una presión internacional muy fuerte, hay una pérdida de la capacidad y el espacio de maniobra de Nicolás Maduro, ha perdido capacidad de financiamiento, de apoyo político, de incidencia en asuntos internos de otros estados que lo tuvimos en algún momento”, sostuvo De Michele durante el foro denominado “El aislamiento internacional del régimen, alcances y consecuencias”, donde se exponen posibles salidas a la crisis generalizada que se vive en Venezuela, transmitido por TVVenezuela Noticias.



Por su parte, el internacionalista Félix Arellano manifestó que “debemos trabajar a nivel de diversos escenarios, movernos de diversos planos, eso lo que implica es tener una gran coordinación interna. Hay la necesidad de consolidar una unidad de coordinación, que debe coordinar a todos los venezolanos internos y externos. Debe haber coherencia de acciones y coherencia del mínimo en el discurso. Ha escenarios de salida dura, y ha escenarios de salida blanda, pacífica, democrática”.

