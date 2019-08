Gabriela Ramírez a Marcos Morín Aguirre: Leer leyes no hace daño

Oleg Kostko / 26 ago 2019.- La ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez protagonizó una nueva discusión en Twitter con el periodista de sucesos Marcos Morín Aguirre en referencia a las declaraciones dadas en 2014 sobre el uso de la tortura.

A continuación los mensajes entre la ex funcionaria afín al chavismo y el comunicador:

“Es bueno recordarte que tú justificaste en 2014 el uso de la tortura como método para enfrentar las protestas…que no se te olvide porque a mi jamás se me olvidará eso”, respondió el periodista en referencia a las críticas de Ramírez en referencia a lo dicho por Simonovis días atrás.

A lo que Ramírez respondió: “¿Señor usted es periodista? No repita lo que todo el mundo dice: vaya a la fuente y después lea la Ley para que se entere que el concepto de tortura es que se usa para obtener una confesión. Es lo que haría un verdadero periodista: informarse”.

“Disculpe señora ex Defensora…usted directamente dijo eso y fue público y notorio…porque yo cubría esa fuente…búsquese en Youtube y asuma lo que dijo…usted fue parte de la represión y desastre…jamás movió un dedo para buscar defender al pueblo…defendió su puesto”, replicó Morín.

“Lo dije porque directamente es el concepto de tortura. Y es que no hay otro. No es mi opinión. Así se define en todo el planeta. Créame: leer leyes no le hará daño”, dijo Ramírez.

“Pues créame…asumir que usted jamás hizo nada por defender a los estudiantes que protestaron en 2014 tampoco hace daño…jamás nos olvidaremos de sus “actuaciones”, aseveró Morín.

“Vamos con lo siguiente… está bien: lo de la tortura era mentira. Repitamos otra cosa, hagamos periodismo del “bueno”, aseguró la ex funcionaria chavista.

“Créame que mi trabajo y mis actuaciones son mucho más honestas que la de usted que no movió un dedo en 2014 para proteger a los débiles jurídicos…la dejo, debo seguir trabajando…buen dia y que Dios la perdone, porque yo no lo haré jamás”, declaró el periodista.

“Y tú sigue retuiteando lo que todos dicen mientras te haces llamar “periodista”. La verdad será tu jueza y la mediocridad tu galardón”.

Etiquetas: Gabriela Ramírez | Marcos Morín | tortura | Twitter