Fundación Habla: El abuso sexual infantil ha ido en aumento y está mutando

especial Enrique Meléndez / 22 ago 2019.- Según investigaciones de la Fundación Habla, los casos de abuso sexual infantil en Venezuela han ido en aumento, entre otras varias razones, por el “fenómeno de niños que quedan en condiciones de desamparados, y no acompañados; porque sus padres han tenido que emigrar y los han dejado al cuidado de terceros”.

La Fundación Habla está constituida por un grupo de profesionales de distintas disciplinas que se reunieron para enfrentar el abuso sexual infantil, un tema que – según ellos – es silenciado – y de allí el nombre de la fundación: Habla.

A continuación nuestra entrevista a Sofía Martínez-Campos, directora ejecutiva, y Julio Romero, coordinador de investigaciones.

¿Al día de hoy ha aumentado el fenómeno del abuso infantil en el país?

-Sí. Nuestras cifras nos han dado una guía para conocer un poco más sobre la realidad y el contexto en el que se encuentra el delito del abuso sexual infantil en Venezuela. Pero es importante acotar que este fenómeno ha ido mutando, y se han ido formando algunas aristas también en cuanto al abuso.

-Tenemos la trata de niñas, niños y adolescentes. Tenemos, asimismo, lo que es la esclavitud sexual; lo que es la pornografía pederasta; nos encontramos también con el fenómeno de los niños que quedan en condiciones de desamparados, y no acompañados; porque sus padres han tenido que emigrar y los han dejado al cuidado de terceros. Vemos que el fenómeno, además, se ha ido ya, no solamente delimitando a lo que son los espacios de hogar, de confianza familiares, sino también que nos encontramos que por un tema de economía se ve el delito a propósito de un pago de favores sexuales de niños, niñas y adolescentes, a cambio de bienes y servicios.

¿Cómo miden ustedes este fenómeno?

-Nosotros hemos tratado de elaborar un diagnóstico, a través de distintas investigaciones; que busque aproximarnos al problema desde distintos ángulos. Por ejemplo, nosotros hicimos una investigación acerca de las tesis producidas por estudiantes universitarios; ya que dichas tesis en teoría se basan en la búsqueda de información de un problema público.

-Nos encontramos que en las grandes universidades nuestras existen muy pocas tesis sobre el tema del abuso sexual infantil en Venezuela. Entonces, eso ya nos genera como la primera alerta. Es decir, ¿será que no es un problema o no lo visualizamos como un problema? Las cifras internacionales hablan de que se trata de un fenómeno global con una alta magnitud.

-Junto a ello, nosotros también llevamos un trabajo documental a través de revisión de portales web de medios de comunicación; fuentes como las del Cicpc; en los cuales nosotros tratamos de recabar toda esa información a través de la contabilización de casos judicializados; es decir, en aquellos casos donde se ha identificado, potencialmente, una persona que haya cometido el delito; cuando se ha identificado al agresor.

-Ese trabajo nos evidencia que el caso venezolano tiene muchas aristas; por ejemplo, los lugares donde más se concentran los casos de abuso son los que tienen mayor población: Caracas, Zulia y Miranda. También encontramos que las víctimas en su mayoría son de género femenino con casi un 70%, y encontramos que el rango de edad de las víctimas de mayor ocurrencia es de 6 a 11 años.

-Igualmente, hicimos un trabajo terminológico; es decir, tratamos de agrupar todos los términos, en cuanto al abuso sexual infantil a través de una investigación de 91términos a través de los cuales nosotros tratamos de establecer un criterio para algunas definiciones; ya que no está claro como son esas definiciones.

-Por ejemplo, el grumen; que es cuando un adulto se hace pasar por un niño a través de medios digitales para contactar a los menores y, posteriormente, abusar de ellos. Eso no está en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, por eso nosotros desarrollamos esto. En otros países sí existe ese delito. Tratamos de hacer distintas investigaciones para aproximarnos al fenómeno, porque se trata de un problema multifactorial con distintas aristas.

-Por cierto, estudios llevados a cabo por estudiantes de sociología de la Universidad Central de Venezuela sobre mujeres que están en situación de prostitución en la calle han arrojado unas cifras muy alarmantes; más de un 91% de ese segmento de la población ha sido víctimas, cuando niñas, de abuso de algún familiar cercano. Ahí se observa una conducta desvalorizada en cuanto mujer a sentirse como un objeto sexual.

¿Cómo se puede determinar un caso de abuso?

-Lo primero es que nosotros tenemos una premisa muy importante: los niños no dicen mentiras cuando hacen una revelación en cuanto al abuso sexual. En la sociedad venezolana tenemos como creencia pensar que los niños dicen mentiras, y no le damos fe a lo que ellos dicen sino al adulto. Cuando un niño relata un episodio de esta índole es imposible que el niño pueda mantener una coherencia en la relatoría de algo que él no ha vivido.

-Esto se comprueba en la circunstancia de que si usted le pregunta hoy a un niño qué le sucedió en cuanto a la situación del abuso por la que pasó, y a la semana le vuelve a preguntar y entonces el niño sostiene la misma narrativa, entonces ese niño está diciendo la verdad. O sea, no es nada que ese niño pueda fantasear si no ha pasado por una situación de este tipo.

-Igualmente, un niño con motivo de su capacidad de entendimiento, a medida de su desarrollo cognitivo, no puede a veces entender si lo que le está pasando es bueno o malo; sólo que está pasando algo con su vida; una forma de relacionarse en forma afectiva con esa persona, y que no puede identificar los elementos que lo hacen sentir a él afrentado.

¿Qué proporción estiman ustedes de casos que no se reportan?

-Los estudios, no solamente los que hace la Fundación sino también internacionales, de organizaciones reconocidas, nos pueden dar cifras muy similares, en cuanto a que sólo el 2% de las víctimas del abuso sexual infantil hace la denuncia. ¿Qué nos dice eso? Que tenemos un escenario de un 98% de víctimas que están en el silencio; que pueden pasar muchísimos años para poder hacer la revelación de lo que les ha sucedido.

-Muchas veces las revelaciones suceden después que las víctimas ya tienen la mayoría de edad; ya tienen la madurez cognitiva y psicológica como para entender bien qué fue lo que les pasó, y poder verbalizar y hacer la revelación del secreto en sí del abuso. También aquí hay que acotar que hay cifras que dicen que entre un 90 y 95 por ciento son personas conocidas, familiares, vecinos.

¿La situación por la que atraviesa el venezolano hoy en día ha creado las condiciones para que este fenómeno aumente?

-Este es un fenómeno que se ha dado desde todos los años de la historia del ser humano. Porque son esas costumbres vergonzosas de la humanidad en donde las víctimas se sustraen a un silencio y, quizás, no se visibiliza. En estos últimos años hemos tenido unos incrementos bien importantes no solamente en Venezuela, sino también a nivel mundial. Las cifras nos dicen que alrededor de 240 millones de niños al año son víctimas de abuso.

¿Qué secuelas deja en el niño abusado esta agresión sexual?

-Tenemos secuelas que nos pueden venir a corto plazo y a largo plazo. ¿A corto plazo? Se propende a la irritabilidad, a la depresión; a adoptar conductas inadecuadas. Los niños tienden a no reconocer la autoridad, tienden a expresar un vocabulario hipersexualizado; de modo que así nos damos cuenta de que son consecuencias de una traza de algún adulto que abusó de ese niño.

¿Cómo está presente en nuestra realidad el caso de la pedofilia en la Iglesia venezolana?

-Nosotros les hemos venido haciendo seguimiento a los pronunciamientos que ha hecho la Iglesia en sí, y tenemos conocimiento de que existe la voluntad y la manifestación no sólo de la Iglesia católica, sino también de todas las religiones de ponerle mucha atención a esto.

-Nosotros creemos que en la formación, en la visibilización del tema, en poder dar a las comunidades los espacios donde hace vida la infancia, las herramientas para que se puedan proteger a los niños y a los adolescentes de un hecho de esta índole. Pero si se quiere, en la parte de la Iglesia en sí, los distintos representantes han mostrado su voluntad de llevar a cabo la investigación pertinente, a propósito de cualquier denuncia que se reciba al respecto.

Etiquetas: abuso sexual infantil | Fundación Habla | Sofía Marínez Campos | Venezuela