Foro Penal: Dgcim destruyó medicinas para el cáncer de Vasco Da Costa en Ramo Verde

Anaisa Rodríguez/ 26 ago 2019.- El director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob denunció que el Dgcim maltrató física y psicológicamente a los presos políticos recluidos en la cárcel Ramo Verde, durante una requisa violenta realizada este sábado.

“Se vivió una noche de terror, varios presos fueron severamente golpeados por funcionarios del Dgcim. Empezó a las 11:30 p.m. y terminó a las 3 a.m. Destaca el caso de Vasco Da costa, quien no fue físicamente maltratado, pero sí sufrió maltrato verbal muy severo. Se burlaban del cáncer que padece y le quitaron las pocas medicinas a las que tenía acceso para tratar las dolencias que padece, padece de cáncer ocular y las destruyeron hicieron que ya no pudieran ser utilizadas”, expresó en rueda de prensa.

El abogado agregó que “fueron destruidas las pocas pertenencias que tienen, le robaron los alimentos, medicinas y cualquier bien de poca monta. Fueron golpeados el sargento Bandres, el teniente Vásquez, el periodista Jesús Medina”.

Asimismo, aseveró “vamos a proceder de manera frontal contra los funcionarios que participaron en ese procedimiento, ya tenemos los nombres. Vamos a denunciar no solo ante la Fiscalía y las instancias protectoras, sino también ante instancias internacionales”.

Durante el balance señaló que “desde el año 2014 hasta la fecha se han producido 15.160 arrestos por motivos políticos, y de esos 8.904 personas están sujetas a procesos penales injustos bajo medidas cautelares”.

“Hemos detectado 53 presos políticos que ya tienen mucho más de 2 años en prisión preventiva, su juicio no avanza, no han sido condenados y sin embargo siguen privados de libertad, son victimas de detención arbitraria”, condenó.

También, añadió “hay 12 presos políticos confirmados con boleta de excarcelación que no se cumple. Están encarceladas pese a que los tribunales han ordenado de manera clara e inequívoca que sean liberadas”.

Etiquetas: DGCIM | Foro Penal | presos políticos | Ramo Verde