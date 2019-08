Filtran audio de Pedro Infante reconociendo quejas de Rubén Limardo

Oleg Kostko / 7 ago 2019.- En redes sociales se filtró un audio donde se escucharía al ministro de la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, reconociendo la veracidad de las declaraciones de Rubén Limardo donde se quejaba de la mala situación de los atletas venezolanos.

Las declaraciones las habría dado Limardo luego de ganar en la categoría de esgrima en los juegos panamericanos: “Hay personas que no valoran el trabajo de uno ¿para qué debo seguir durmiendo yo en una colchoneta porque no tengo el espacio suficiente para dormir como deseo y como debe dormir un campeón olímpico (…) porque necesito hacer el mayor sacrificio para ayudar a mi hermano para que tenga un apartamento de dos habitaciones con tres familias”, dijo.

“Bueno si, lo valoro para mi ¿pero cuando lo van a valorar para los demás, osea hasta cuándo? ¿y si el campeón olímpico sufre esto que quedará para los demás?, yo me pongo la mano en el corazón porque hay muchos atletas que me escriben y ojala tuviera las condiciones para darles mejor apoyo pero no puedo porque estoy en la misma situación”, agregó.

En el audio Pedro Infante dijo lo siguiente:

“Quiero exigirles y pedirles que estamos en una responsabilidad país y con el estado venezolano y que no es correcto que pasen algunas cosas o que dejemos que pasen: 1 Es imperdonable permitir para el equipo que suceda lo del traje de baño de Paola, mas allá de lo que sea que haya pasado con el proveedor hay un planificador para eso (…) y que tenía que alertar a tiempo para que nuestros atletas tuviesen su traje de baño de neofreno y no pasara eso”

A lo que se refiere Infante es el incidente en que la nadadora venezolana Paola Pérez sufrió hipotermia durante la competencia según lo reseñado por el portal de noticias peruano Trome

Sobre Limardo admitió que “es probable que hayamos fallado en la atención más cercana a Rubén, es probable, sin embargo ha recibido apoyo desde el 2012 para acá y todo el recurso en divisas en todos los proyectos que ha tenido, lo respetamos lo admiramos ¿Qué le debemos unos recursos este año? Si se lo debemos y lo vamos a cancelar hemos empezado a cancelarlo, estamos en medio de un bloqueo y nos ha faltado explicarlo a la gente”.

“Yo creo que hemos fallado en la atención de estos juegos mañana salgo a Perú y le pido a todo el mundo que se ponga las pilas, siempre hemos tenido enemigos siempre, ya sea por la opinión política o porque no nos quieren (…) demasiado esfuerzo hace nuestro país, pueblo y presidente y que hemos logrado que nuestros atletas salgan a competir”, agregó.

“Yo si creo que el traje de baño de la muchacha golpea la moral de toda la delegación, Hay que darle coñazos a los responsables de esos, lo que pido es que seamos más perspicaces, más vivos y hay gente dispuestas a jodernos a nosotros y a la revolución, no se trata de posición política se trata de un país que hace un esfuerzo para que sus atletas vayan a las competencias”.

#5agosto hoy sorpresivamente el campeón panamericano y olímpico de Venezuela Rubén Limardo luego de ser premiado con la medalla de Oro en #Lima2019 denuncia la falta de atención y de planificación de quienes hoy usurpan el ministerio de deporte. Expliquen dónde está el dinero? pic.twitter.com/rL6mKPpIkj — Borman Angulo (@bormanangulo) 6 de agosto de 2019

Y completo en el link que puse hace unos minutos pic.twitter.com/m7nzB52PAW — Mari Montes ⚾️ (@porlagoma) 7 de agosto de 2019

Etiquetas: audio | Pedro Infante | quejas | Rubén Limardo | Whatsapp