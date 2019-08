Fetrasalud: Ministro de Salud no envía recursos a hospitales desde hace 12 mesesun año

ND / 21 ago 2019 – El secretario ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano, aseveró este miércoles que la próxima semana se dirigirán a la Fiscalía oficialista para denunciar a los “patronos corruptos” que manejan el dinero dirigido a los centros de salud del país.

“Lo que debo destacar, en el caso del oncológico Luis Razetti, a este hospital lo que le hace falta es inversión, una inversión que no se está realizando, todo eso englobaría soluciones concretas a un problema tan sensible, que se debe destaca que de una enfermedad cancerígena murió el presidente Chávez, y el gobierno debería ser sensible con las situaciones que viven estos centros de Salud. En el oncológico Luis Razetti pasa lo que viene pasando en todos los centros de salud, gran irresponsabilidad, falta de respuesta, no mandan los insumos correspondientes sino mandan pañitos de agua caliente, por supuesto los trabajadores están muy descontentos, porque hay un serie de robos en el hospital, y de eso no hay ninguna respuesta”, detalló Zambrano a NTN24.

El representante de Fetrasalud agregó que “aquí incluso se robaron una campana de bronce de unos 300 kilos, y el comisario Rico del Cipcp creó una comisión de los temas de salud que tengan que ver con robos, pero siempre agarran trabajadores con cualquier cosita, y los quieren enjuiciar, y los enjuician, hemos tenido trabajadores presos, pero al de la campana no los han agarrado. La semana que viene vamos a hacer una denuncia en la Fiscalía General de la República, porque tiene que haber alguien que meta presos a los patronos corruptos, porque arremeten contra los trabajadores y contra los patronos no, resulta ser que el ministro de Salud desde el mes de septiembre no envía recursos a los centros de salud, es lo hemos denunciado muchas veces, yo le pido al Fiscal general que haga una investigación para ver donde están los reales de los hospitales, quien los tiene, a donde van, porque se siguen muriendo los pacientes, no se cumplen los itinerarios para las operaciones, hay pacientes que están en los hospitales y los mandan a su casa, y cuando los llaman para operarlos, resulta que ya murieron, y eso pasa a cada rato”.

Etiquetas: Fetrasalud | Pablo Zambrano | salud en Venezuela | Venezuela