Fetrasalud: Los trabajadores de la salud deben ganar en dólares y no anclado al Petro

ND / 7 ago 2019 – El secretario ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano, anunció este miércoles que el próximo lunes habrá una gran protesta en el Hospital Clínico Universitario para exigir mejoras en su sueldo y dotación de insumos médicos.

“En Venezuela hay una dolarización de facto, en Venezuela todo el mundo busca esa moneda porque es la que rinde, entonces necesariamente la respuesta que queremos es que no nos den aumento en Petro, porque ahora quieren meter los contratos colectivos ique anclados al Petro, ósea nos quieren meter medio Petro será, como lo hicieron con el cambio de cono monetario. Eso a nosotros no nos resulta, porque nadie sabe de Petro, si eso no existe, ahora el dólar si existe. El bolívar soberano está devaluado, acabado, no nos sirve a los trabajadores, entonces lo que queremos es que se viva la realidad, que los trabajadores recibamos una remuneración por nuestro trabajo que no sea simbólica, que se entienda que ante una crisis como esta no se pude pulverizar el salario”, sostuvo Zambrano a NTN24.

El representante de Fetrasalud agregó que “nosotros vimos otra crisis como la de Argentina, que hubo una hiperinflación, pero cuando aumentaban iba acorde con la inflación, aquí no, aquí nos aumentan y empeoramos la situación. Mañana tenemos una asamblea en el Hospital Los Magallanes de Catia para llevar entusiasmo a los trabajadores. El lunes se arrancará con una gran protesta en el Hospital Clínico Universitario, y vamos a ir de hospital en hospital levantando este proceso de protesta, y el llamado a todos los sectores sindicales y laborales para que luchemos por un cambio también”.

“Siguen migrando venezolanos a buscar vivir en otras latitudes, a buscar lo que no consiguen en su patria y ayudar a sus familiares. A nosotros nos sigue afectando y nos ha hecho mucho daño el Movimiento Sindical Patronal, ellos firman convenios con el Estado y nos llevó los uniformes a los trabajadores de la salud a 10.000 bolívares. Firmaron una clausula de escalafón, que es una clausula donde se le incrementa a los profesionales, y dejaron fuera a los obreros y empleados administrativos con la intención de dividir, no nos van a dividir. Nosotros seguimos adelante unidos y seguimos luchando ante la grave situación que vivimos. La promesa de Maduro de que íbamos a ganar 30 dólares mensuales hizo que nos quitaran todas las clausulas económicas del contrato colectivo, nos quitaron todo, resulta ser que a esta fecha ganamos 3 dólares y no tenemos las clausulas económicas y sociales”, concluyó Zambrano.

Por su parte, Carlos Prosperi, presidente del Sindicato de Médicos Residentes del Hospital Vargas, afirmó que “el sector salud está más unido que nunca y en la calle, y no nos vamos a doblegar, y que si en un lado y el otro dicen que saben cómo está todo, primero vengan y escuchen las bases en los hospitales para que entiendan la verdadera realidad de lo que está pasando en el país. Y no sólo escuchar sino cumplir. Un salario y sueldo justo, y que se dote nuestros centros de salud, porque no vamos a permitir que otro paciente vuelva a fallecer”.

Etiquetas: Fetrasalud | Pablo Zambrano | Trabajadores de la salud en Venezuela | Venezuela