Claudio Fermín: Rechazo los ataques contra la “opinión común y corriente”

Anaisa Rodríguez / 7 ago 2019.- El ex candidato presidencial Claudio Fermín rechazó este martes la polarización política y el odio en Venezuela, y rechazó lo que denominó un sistema de “segregación política”.



Así lo dijo el también presidente del partido Soluciones para Venezuela en una serie de tuit.

“La polarización extrema ha enfermado al país, se ha ido tragando a Venezuela, ha secuestrado el debate”, dijo. “La polarización extrema es un mecanismo de segregación contra la opinión común y corriente”.

Reiteró Fermín que la solución a la crisis no es “la guerra permanente”. “Nosotros queremos que Venezuela salga adelante, pero Venezuela no va a salir adelante si mantenemos esta guerra permanente y este odio permanente. Esa no es ninguna solución”.

Tambien rechazó lo que denominó la “segregación”. “Yo protesto la segregación, protesto que porque una persona simpatizó con alguien ya tú lo clasificas como bueno o malo. Hay que empinarse por encima del muro de los prejuicios. Algunos piensan que la solución es agravar la crisis, nosotros creemos que la solución es resolver la crisis”.

Fermín, quien es proponente de realizar un referendo para preguntarle a los venezolanos si desean adelantar las elecciones presidenciales, agregó: “No creemos que dos cogollos, el de Maduro y el de la MUD, sean los únicos que puedan decidir los asuntos de Venezuela. Proponemos darle la palabra al pueblo para abrirle la puerta a un cambio de verdad, a un cambio para bien… Por eso nosotros decimos que hay que consultarle a la gente, que tiene mucho qué decir”.

Reiteró además que el cambio no debe ser hecho para “la venganza ni para la retaliación sino hecho para la reconciliación de Venezuela”. Y que debe ser hecho por venezolanos. “No deben hacerlo ni los gringos, ni los rusos o los cubanos”.

