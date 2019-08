Félix Seijas: Gobierno de Maduro está fragmentado en muchas piezas

Jesús A. Herrera S. / 21 ago 2019.- El analista político Félix Seijas considera que el gobierno de Nicolás Maduro está “fragmentado en muchas piezas” pese a que frente a las cámaras, los principales actores políticos muestren cohesión.



“El gobierno no es monolítico, el gobierno no es ese que transmite ser. Cada vez que sale un Cabello y Maduro en televisión, se abrazan, se besan, se dan la mano y esto era una imagen, pero no, el gobierno está bastante fragmentado, en muchas piezas, y es el juego interno que está sucediendo”, explicó.

En ese sentido, señaló que al Cabello no tener un “representante” en la mesa de díálogo con la oposición en Barbados, él “puede ser objeto de negociación” lo que es, a su juicio, “el principal peligro” que tiene el líder chavista.

Aseguró que aunque Cabello se muestre férreo, es “mucho más pragmático de lo que se muestra” pues internamente “es mucho más dado a negociar”.

“Entonces, si los EEUU abre un canal de comunicación con él, es una manera de profundizar estas divisiones que hay en el chavismo”, apuntó Seijas.

Etiquetas: EEUU | Félix Seijas | Gobierno | Venezuela