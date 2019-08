Federación Nacional de Jubilados protestará contra “políticas salariales” de Maduro

ND / 28 ago 2019 – El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Caracas, Jorge López, informó este miércoles que el gremio de jubilados se une a la marcha convocada por la administración pública para el próximo 4 de septiembre contra las “políticas salariales” de Nicolás Maduro.

López detalló a El Pitazo que “la protesta se dará desde la Iglesia de Las Mercedes hasta la Inspectoría del Trabajo. Ya basta de tanta miseria con el sector público, prácticamente el trabajador del sector público está trabajando por una caja de alimentos, una caja de Clap que aparte de que tiene que pagarla, no viene con sus productos completos, ya basta de tanta miseria, nosotros nos merecemos una vida digna, debemos ganar un salario que nos permita vivir con dignidad. El salario digno debe estar alrededor de los 400 dólares, lo equivalente a 10 petros en el mercado fluctuante. No nos van a engañar con eso de que nuestro salario está blindado en petros porque no es así”.

Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional, Arnoldo Benítez agregó que “desde la Asamblea se trabaja para que apenas cese la usurpación se recupere al país y con él, la calidad de vida de sus trabajadores y jubilados”.

Lea más: Empleados de Hermo de Venezuela protestan por paralización de la planta en Santa Teresa del Tuy

12:06pm #AHORA #Caracas | Federación Nacional de Jubilados convocó a sus agremiados y a todos los trabajadores a protestar este #4sep contra las políticas salariales de Maduro. El gremio se une a la marcha convocada por la administración pública -vía @GenesisCS pic.twitter.com/4xH1OMWxE9 — El Pitazo (@ElPitazoTV) 28 de agosto de 2019

12:10pm #AHORA #Caracas | La protesta se dará desde la Iglesia de Las Mercedes hasta la Inspectoría del Trabajo, de acuerdo con lo informado por Jorge López, Presidente Del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Caracas #28ago -vía @GenesisCS https://t.co/OIOOyz3QWJ pic.twitter.com/seOoJgzfhk — El Pitazo (@ElPitazoTV) 28 de agosto de 2019

12:11pm #AHORA | López recordó que la exigencia de trabajadores jubilados y activos es llevar los salarios a 400$, lo equivalente a 10 petros en el mercado fluctuante. "No nos van a engañar con eso de que nuestro salario está blindado en petros porque no es así" -vía @GenesisCS pic.twitter.com/kla06vXl2V — El Pitazo (@ElPitazoTV) 28 de agosto de 2019

12:24pm #AHORA | Arnoldo Benítez, diputado de la AN y presidente de la subcomisión de pensionados, añadió que desde la asamblea se trabaja para que apenas cese la usurpación se recupere al país "y con él, la calidad de vida de sus trabajadores y jubilados"#28ago -vía @GenesisCS pic.twitter.com/jNKdKfHsB2 — El Pitazo (@ElPitazoTV) 28 de agosto de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Jubilados de Venezuela | Marcha contra políticas salariales de Maduro | Nicolás Maduro | Venezuela