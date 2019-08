MAS: Sanciones de Trump agravan la crisis

Caracas 12/08/19. (PS).- Segundo Meléndez, presidente nacional del Movimiento al Socialismo MAS, aseguró que las nuevas sanciones de Donald Trump “deben verse fundamentalmente como una forma de intervención del gobierno de los Estados Unidos en la política venezolana por un lado, mientras que por otra parte son un instrumento que viene a agravar mucho más la crisis y la situación de precariedad que vivimos, algo que en casi ninguna parte de mundo donde se han aplicado este tipo de medidas, han resuelto los conflictos de esos países”.

Recalcó que la semana comienza con la agudización del conflicto político a propósito de estas medidas, situación que en su opinión sirve por una parte, de excusa a algunos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro para encubrir la responsabilidad que tienen en la grave crisis que atraviesa el país, mientras que por lado, “tratan de utilizar lo que pasa para montarse sobre un discurso nacionalista, antiimperialista con el fin de tratar de incidir sobre los restos de su movimiento político con la esperanza de levantar los ánimos a lo interno”.

Subrayó que una segunda intención de quienes acompañan a Maduro tiene que ver con el propósito de incidir sobre la opinión internacional en la búsqueda de la reducción del rechazo que han venido obteniendo en diversos espacios, tanto de los Estados en particular como de las organizaciones multilaterales que existen en el mundo.

Agregó que en cuanto al sector que dirige Juan Guaidó, “tratan de utilizarlo para revivir las ilusiones de los sectores opositores en el país que consideran que la intervención norteamericana puede ser una vía para la salida y la solución al conflicto que vive Venezuela”.

Precisó que si bien las sanciones pueden limitar el ejercicio de la gobernabilidad por parte de Maduro “no lo anulan ni tendrán el efecto que algunos creen que pueda tener de producir el derrumbe del régimen” destacando que con esto “no se resuelve el problema, pero lo que sí es cierto es que los venezolanos veremos el incremento de la inflación, el desabastecimiento así como del empobrecimiento de la población”.

A su juicio, las medidas aplicadas en este momento por Trump, están destinadas a incidir sobre las posibilidades de que en Venezuela “se abriera un diálogo real que hasta ahora no ha venido siendo conducido por los venezolanos, producto de la injerencia, presencia y capacidad de ejecución de las grandes potencias”, situación que a su parecer ha sido determinante para que los venezolanos no estén participando realmente en la búsqueda de la soluciones del país, por lo que “los intereses de Venezuela y las necesidades de los venezolanos no son el asunto prioritario en las conversaciones que se vienen adelantando.

“La oposición debe centrarse en la búsqueda de la creación de unas condiciones para negociar y encontrar acuerdos. No hay otra salida que no sea por la vía democrática y electoral, que es hacia donde debemos transitar los venezolanos”, concluyó.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda

