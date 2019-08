Faes últimó a joven en Túcupita, según testimonio de los padres

Elías Rivas / 1 ago 2019.- Osmar Luis Zacarías, de 24 años de edad, habría sido asesinado por el cuerpo de Fuerza de Acción Especial (Faes) la madrugada del jueves 18 de julio, según el testimonio de su madre, Milvida Rodríguez, a la ONG Kapé Kapé. “Lo secuestraron y se lo llevaron desde la cercanía del CDI y lo asesinaron en un tramo de la carretera nacional, en el sector de Las Malvinas, para luego justificar la ejecución como un enfrentamiento armado” señaló Rodríguez.

Según relató la madre, su hijo salió esa madrugada al CDI de Tucupita con la intención de practicarse unos exámenes para una intervención quirúrgica por una hernia que padecía desde hace tiempo.

Fue entonces cuando, horas más tarde, se enteran que su hijo “había sido abatido en un enfrentamiento armado” con el Faes en un sector de la carretera nacional.

Antonio Zacarias, padre del joven, aseguró que su hijo nunca accionó un arma “es un gran montaje, allí están las pruebas, en las fotografías montadas aparecen con una pistola y en las otras fotografías aparece otra arma” sostuvo.

El joven asesinado era conocido como Juti, fue ajusticiado por la Faes, según aseveran ambos padres: “Un cuerpo de seguridad del gobierno asesinó a mi hijo, es una ejecución extra judicial” sostiene Antonio, agregando que su hijo se dedicaba a la reparación de motos y trabajos independientes vendiendo productos alimenticios en las cercanías del mercado municipal.

“Lo que más me duele es que me entregaron el cuerpo de mi hijo en el día de su cumpleaños, a las siete de la noche, cuando cumplía 24 años, me entregaron su cadáver”, expresó Milvida Rodriguez, madre indígena miembro del pueblo warao.

Ambos padres recalcaron que su hijo no es miembro de una mafia organizada de alta peligrosidad.

“Es una gran infamia, mi hijo no pertenecía a ninguna banda organizada, ni siquiera tenía zapatos, utilizaba los zapatos de su hermano para salir hasta el centro”, esto, en relación al reporte oficial donde señala que el “abatido” era “líder negativo” de la banda “El Culón”, una organización criminal de alta peligrosidad en la región.

“Reconozco que mi hijo no fue un santo, él tenía sus vicios, consumía no lo voy a negar; es más, hace 15 días fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) mientras trabajaban como bachaqueros y fue llevado e investigado por el sistema y salió limpio, no era solicitado” afirmó Zacarias.

Ese jueves 18 de julio, la Faes dio como balance la muerte de dos personas por enfrentamientos con el cuerpo de seguridad, que fueron identificados como Osmar Luis Zacarias de 24 años (Juti) y, otro joven del mismo barrio que fue mencionado como el “Cusi”, identificado como Harrison Madrid.

Etiquetas: comunidad warao | Delta Amacuro | Faes | Tucupita