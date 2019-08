Fachada del Rectorado de la ULA amanece con mensajes amenazantes

ND / foto: @rectoradoula / 9 ago 2019.- Simpatizantes al gobierno de Nicolás Maduro y adversarios a las medidas de Donald Trump sobre Venezuela causaron daños al edificio del Rectorado de la Universidad de Los Andes. Entre los mensajes de tono rojo se puede claramente leer: “Vamos por ustedes”, “No más bloqueos”, “No more Trump” (no más Trump; o “La patria no se vende”.

Vale resaltar que el Edificio Central del Rectorado, según explica el propio rectorado en Twitter, es patrimonio arquitectónico de Mérida.

Lamentamos informar que personas afectas al régimen nuevamente han causado daños al Edificio Central del Rectorado, patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. #9Agosto pic.twitter.com/hl3HTTUdXs — Rectorado ULA (@rectoradoula) August 9, 2019

