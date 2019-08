Fabiana Rosales: Ya está abierto el Despacho de la Primera Dama

View this post on Instagram

Trabajamos para recuperar lo que la corrupción hecha política de Estado destruyó, no nos hemos detenido desde que asumimos la Presidencia encargada de la República, reconocida por la gran parte de países del mundo y por los venezolanos. Nuestra tarea es clara: salvar a Venezuela y encaminarla a la institucionalidad, al respeto, para que los órganos de gobierno sirvan a la nación y no a individualidades y a la corrupción, reconstruir nuestras familias desde los valores y principios, desde la instrucción que debe garantizar el Estado y la educación que viene del núcleo familiar. Tenemos el reto de reconstruir lo que el mal llamado "socialismo del siglo XXI" destruyó a través de la ambición, el engaño, el robo y el egoísmo. Es por ello que hoy les presentamos el Despacho de la Primera Dama, que no servirá a Fabiana Rosales, sino a Venezuela. Como servidores públicos queremos dejar a la Venezuela del cambio instituciones que respondan a los venezolanos, es por ello que enmarcado con nuestro tricolor y con la belleza de nuestra flor nacional, la orquídea, serán los que le den rostro a este nuevo Despacho que se levanta como sinónimo del inicio de la recuperación de nuestra libertad. . Soñamos con que la compañera del Presidente, quien quiera que esté, ponga sus energías no solo en hacer labor social, sino que conjunto a los expertos aporte cambios sustanciales en los principales problemas del país. La erradicación del hambre, el dignificar y expandir los servicios públicos, garantizar la salud, aportar sustancialmente al núcleo familiar, desarrollar planes efectivos de educación para el progreso de la nación. Estamos decididos a cambiar Venezuela y no descansaremos ni minuto, como lo dijo el Presidente (E) Juan Guaidó “hagamos país y no maletas”. . ¡Dios bendiga a Venezuela!