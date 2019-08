Fabiana Rosales: Estos ataques del oficialismo a la AN no son nuevos

Oleg Kostko / 12 ago 2019.- La esposa del presidente encargado de Venzuela designado por la AN Juan Guaido, Fabiana Rosales, expresó este lunes que los recientes ataques del oficialismo a la AN y a sus diputados han venido realizándose desde que la AN entró en funciones en el año 2016.

“Esto no es nuevo, desde 2016 se han venido perpetrando ataques a nuestro parlamento desde que el TSJ ilegítimamente lo declarara en desacato y así sucesivamente han pasado estos años pese a la persecución y con la Asamblea de pie y junto a la gente y pese a que ha sido secuestrado nuestro segundo vicepresidente y el jefe de despacho Roberto Marrero, pese al allanamiento de las inmunidad parlamentaria de muchos diputados y del ataque directo de grupos violentos al parlamento y a pesar de la persecución se sigue manteniendo de pie”, expresó Rosales en declaraciones dadas al programa Código 58 de TVVenezuela.

Sobre las posibilidades de que Guaidó o algún otro diputado sea detenido admitió que dicho escenario es una posibilidad. “Todas las posibilidades en Venezuela pueden ocurrir, sin duda alguna están presentes las amenazas de la detención como lo dijo Juan anoche no solo contra el parlamento, nuestro presidente sino a gente de nuestro entorno y de quienes ya hemos sabido como actúa el régimen con amenazas e incluso sembrar armas así como lo hicieron con Roberto Marrero (…) pero nos mantenemos firmes, nosotros sabemos que estamos más cerca de lograr nuestro objetivo que es la libertad de toda Venezuela”.

Aunque vaticinó que cualquiera que se preste para cumplir órdenes ilegales terminará sufriendo las consecuencias. “Ya hemos visto como a principios de año Juan fue secuestrado, posteriormente liberado y quienes lo secuestraron están tras las rejas, quien cumple órdenes ilegítimas, sufren las consecuencias y como lo dijo el informe de Bachelet que existen funcionarios que inmersos en violaciones de derechos humanos y aquel que da la orden, la ejecute o el que no hace nada igual va a tener consecuencias por sus acciones”

