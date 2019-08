Fabiana Rosales: ayuda humanitaria en Carabobo está alimentando a más de 12 mil personas

ND / 5 ago 2019.- La esposa de Juan Guaidó, Fabiana Rosales, llegó este lunes a Carabobo para hacer entrega de alimentos e insumos médicos, como parte de la ayuda humanitaria. “Parte de esta ayuda humanitaria que viene en camino y que sigue entrando a Venezuela y vamos a seguir entregando, porque nada nos va a detener. Con esta entrega estamos alimentando a más de 12 mil personas, sabemos que no es suficiente, sabemos que no atendemos la emergencia, pero también sabemos que vamos por el camino correcto, que vamos por el camino al cese de la usurpación y cuando venga esa transición van a llegar cargamentos de ayuda, de alimentos, medicinas… yo estoy segura que actos como este nos llena de alegría, lo vamos a seguir haciendo por todo el resto del país”, dijo Rosales.

La esposa del parlamentario aseveró que “nada va a detener a este país que decidió respaldar a la AN y una comunidad internacional que respalda la lucha de los venezolanos. Seguiremos trabajando por resolver la crisis y salir de la dictadura”.

A la vez que hizo un llamado a todos los venezolanos para “mantenerse unidos y con la esperanza de hacer lo mejor de todos para este país”.

“Sigamos con el compromiso de sacar a Venezuela adelante, todos los días cuando se levanten háganlo con la esperanza de hacer lo mejor de ustedes para este país, a respetar al otro, a seguir creyendo en Carabobo, que esta tierra que tanto tiene puede darnos”, concluyó.

Etiquetas: ayuda humanitaria | Carabobo | Fabiana Rosales