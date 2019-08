Exigen en redes la liberación de Edgar Zambrano al cumplir cien días detenido

Oleg Kostko / 16 ago 2019.- A través de Twitter diversos dirigentes políticos exigieron la libertad del vicepresidente del parlamento Edgar Zambrano quien cumple hoy cien días de su detención por parte del Sebin.

“La dictadura que simula dialogar mantiene secuestrados a varios parlamentarios, uno de ellos es Edgar Zambrano vicepresidente de la legitima Asamblea Nacional. Hoy ratificamos nuestra solidaridad, expresando”, escribió el ex alcalde Metropolitano Antonio Ledezma.

“Durante 100 días al Diputado Edgar Zambrano le han vulnerado sus derechos, no se le ha permitido ejercer su legítimo derecho a la defensa, mientras el régimen lo mantiene incomunicado siendo esto una forma de tortura. Exigimos su libertad”, exigieron desde la cuenta de Twitter del Frente Amplio Venezuela Libre.

“Las mazmorras de la opresión no pueden ni podrán silenciar la lucha del Dip Edgar Zambrano en defensa de los perseguidos y presos políticos. Exigimos su libertad y la de todos los presos políticos”, expresó el diputado Juan Miguel Matheus (PJ – Carabobo).

“Se cumplen 100 días del secuestro del Primer Vicepresidente de la legítima AN Edgar Zambrano. Una arbitraria detención del régimen que no tolera que luchemos por la democracia. Exigimos su libertad porque no hay delito. ¡Venezuela no se rinde!”, dijo el dirigente de Primero Justicia Henrique Capriles.

“Se cumplen 100 días de detención arbitraria del diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, único poder legítimo elegido por el pueblo. Exigimos su libertad y la de todos los presos políticos. Estamos firmes y claros apoyando a nuestra AN”, recordó el líder de UNT Manuel Rosales.

“Solo en tiranía se secuestran diputados primero Juan Guaidó, luego la Asamblea y en este caso a Edgar Zambrano, exigimos su inmediata liberación. Ya basta de tiranía. Viva la Libertad”, emplazó el diputado Williams Dávila (AD – Mérida).

“Hoy 16 de agosto nuestro gran amigo y Vice Presidente de la Asamblea Nacional Edgar Zambrano cumple 100 días privado de libertad de forma ilegal y arbitraria. Exigimos su liberación así como la de todos los presos de conciencia en el país”, apuntó el dirigente de Avanzada Progresista Henri Falcón

