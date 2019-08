Exigen liberación del abogado de Simonovis tras 45 días de detención

ND / 1 ago 2019 – Ana Leonor Acosta, abogada defensora de Enrique Perdomo, quien es jurista del ex comisario Iván Simonovis, detalló este jueves que se cumplen 45 días desde la detención de Perdomo y que se mantienen en la sede del Sebin junto a sus familiares exigiendo su liberación.

“El día 14 de junio fue detenido de manera arbitraria el abogado Enrique Perdomo, y fue detenido cuando en el ejercicio de su profesión acudió a la vivienda de los Simonovis por petición de la señora Bony de Simonovis para ver el estado en el cual se encontraba la vivienda, recordemos que esta vivienda había sido tomada por el Sebin sin ningún tipo de orden judicial, al momento de él ingresar a la vivienda, no había ningún tipo de precinto, ningún tipo de seguridad”, afirmó Acosta a TVVenezuela Noticias.

La jurista agregó que “su estado de salud empeora, y la petición que hemos hecho a los tribunales de que se traslade a un centro asistencial, el Sebin se ha negado a hacerlo porque no hay una indicación expresa de esta situación. También queremos denunciar que hasta el día de ayer que se cumplían 45 días, el Ministerio Público no había presentado ningún tipo de actuación, imaginamos que esto se debe a que no hay delito, no hay ningún tipo de delito, el abogado Enrique Perdomo no incurrió en ninguna situación irregular”.

El Dr. Enrique Perdomo, abogado del comisario Iván Simonovis, cumple 45 días detenido, la defensa informa que se mantienen en la sede del Sebin, abogados y familiares exigen su liberación inmediata. Reporte @Luiskparada #TVVenezuela por: https://t.co/NdV5hzPwnP pic.twitter.com/jQT75IPCtc — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 2 de agosto de 2019

Etiquetas: Ana Leonor Acosta | Enrique Perdomo | Ivan Simonovis | Sebin | Venezuela