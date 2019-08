Exgobernador Eduardo Manuitt responsabiliza a Cabello por persecución en su contra

Jhoan Meléndez / 14 ago 2019.- El exgobernador de Guarico, Eduardo Manuitt, desde Costa Rica, responsabilizó a Diosdado Cabello por persecución de una contra.



“Esto va más allá de la frontera en Venezuela con la pestilente fortuna millonaria que amasaron producto del saqueo y de negocios ilícitos. Diosdado Cabello, capo de la mafia que hoy secuestra a Venezuela, a ti te señaló como responsable de la persecución en mi contra, mis hijos y mi familia. El 20 de febrero en tu programa nos acusaste de la toma de la embajada de Venezuela en Costa Rica. Cobardemente ese mismo día ordenaste reactivar la persecución contra nosotros”, indicó Manuitt en un video.

Manuitt hizo una recapitulación: “El 18 de marzo acusaste penalmente a mis cuatro hijos por esos hechos en la embajada, el 2 mayo ordenaste confiscarme 3 fincas en Guarico, deteniendo y torturando a familiares y trabajadores. Ese mismo día aquí en Costa Rica un comando de 15 hombres tomaron por asalto la finca, que casualidad. El 19 de mayo me señalaron de participar en la operación libertad para justificar los hechos. Sé que me acosas por apoyar a Guaidó, e impulsar todas las denuncias por narcotráfico y crímenes que has cometido. Te informó que todos tus acciones para destruirme fracasaron”.

Lea más: Omar Prieto: TSJ debe allanar inmunidad parlamentaria a Juan Pablo Guanipa

Es gobernador Eduardo Manuitt dice desde Costa Rica, que la persecución que hay en su contra es dirigida por Diosdado Cabello pic.twitter.com/2Jzw0iwMqD — Sergio Novelli (@SergioNovelli) 14 de agosto de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Cabello | Eduardo Manuitt | persecución