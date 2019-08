Exdefensora del Pueblo: ¿Les parece poco haberme revelado contra el gobierno asesino de Maduro?

Jhoan Meléndez / 2 ago 2019.- María Gabriela Ramírez, exdefensora del Pueblo, reiteró este viernes estar arrepentida de haber apoyado al Gobierno de Nicolás Maduro.

“¿Qué más perdón que haberme revelado contra un gobierno exterminador y asesino como el de Maduro? ¿Les parece poco eso? (…) ¿Qué más puedo hacer yo para transmitir que estoy arrepentida de haber apoyado o de no haber hablado fuerte y alto como me lo pedía las Naciones Unidas?”, afirmó Ramírez en entrevista a Venepress.

Ramírez además aseveró que “yo cumplí con mi deber como defensora del Pueblo, yo no soy ni fui cómplice, si hubiera sido cómplice me hubiera quedado allí”.

No obstante no negó su pasado chavista “como lo tuvo el 60 % de los venezolanos”, pero dice que “me diferencio de ellos porque yo cumplí con mis obligaciones”. “Tengo un pasado chavista y no lo voy negar. Formé parte de las más altas cúpulas de Gobierno”, acotó.

“El estigma contra mí es porque fui diputada chavista… Yo no salgo huyendo de una justicia sino de un gobierno exterminador. Ahí están 47 chavistas documentados por Provea que han sido victimas de las agresiones. Muchos de los que nos hemos opuesto a Maduro debemos salir del país”, puntualizó.

Por último alegó que el video de ella haciendo labores hogareñas se difundió sin querer, pues dice que “mi esposo lo grabó porque le dio impotencia que un grupo de Facebook hablaran que yo estoy viviendo en España con el dinero de los venezolanos… Yo no lo publiqué buscando lástima, tengo una firme cultura del trabajo”.

Lea más: Maduro: Propongo mesas de diálogo que se extiendan por años si es necesario

vaya al foro

Etiquetas: chavismo | Maduro | María Gabriela Ramírez