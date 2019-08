Exasesor de Joe Biden: Intervención militar en Venezuela no es una alternativa “real”

ND / 21 ago 2019.- El exasesor para América Latina del expresidente Joe Biden, Daniel P. Erikson, asegura que una intervención militar en Venezuela no es una “alternativa real” porque no tiene apoyo en la región.

“El problema con una intervención militar es que no tiene apoyo en la región. Puede fracturar la alianza de países que están apoyando al gobierno interino de Juan Guaidó y provoca mucho conflicto dentro de los Estados Unidos. El Partido Demócrata está totalmente en contra de una intervención en Venezuela. El Partido Republicano también. No es una alternativa real. No hay muchos beneficios”, dijo a Infobae.

Consultado respecto a las recientes conversaciones llevadas adelante entre delegados no identificados de Trump y altos jerarcas de la dictadura de Maduro, Erikson explicó: “Está bien que exista una conversación entre los Estados Unidos y algunos sectores en Venezuela, pero a la misma vez yo no veo en este momento una estrategia muy clara. Parece que la Casa Blanca dice una cosa, el Departamento de Estado dice otro…”.

Etiquetas: EEUU | Exasesor Joe Biden | Venezuela