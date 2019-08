Eric Rojo (coronel [r] EEUU): No todos tienen la estabilidad mental para portar un arma

ND / 5 ago 2019.- El coronel retirado del Ejército de EEUU y experto en seguridad interna, Eric Rojo, ofreció este lunes un balance de los hechos sangrientos ocurridos en Ohio y Texas el pasado fin de semana, destacando que el Gobierno debe prever un mayor control para el porte de armas en la nación el cual debe gestarse con la exigencia de mejores antecedente. “No todos tienen la estabilidad mental y emocional para poder tener un arma de fuego”, enfatizó el militar.

En caso del tiroteo en Texas, Rojo apoyo la teoría de “terrorismo doméstico” provocado por la problemática que se genera actualmente con la incursión de centroamericanos al territorio estadounidense. “Hay una sensación que los centroamericanos están invadiendo a EEUU”, acotó.

Desde el punto de vista gubernamental, el coronel retirado expresó que la creación de nuevas leyes por parte del congreso no es la solución viable a este tipo de crisis, estimó que la aplicación de las normativas actuales bajo una supervisión estricta es el primer paso para posteriormente gestar modificaciones.

Aduce que las ciudades gobernadas por estados demócratas son las más afectadas por la violencia, pues considera que no hay voluntad política ni social para generar cambios pertinentes en estos casos. “En la ciudad de Chicago todos los días se tirotean en los vecindarios de poca educción y de raza negra (…) es un problema que tiene la ciudad”, destacó.

El experto aclaró que mayores restricciones para la obtención de armas podría reducir estos hechos no en un cien por ciento, pero si con cifras importantes para la sociedad estadounidense. Reiteró que la responsabilidad no puede recaer en el presidente Donald Trump pues no todos los hechos se basan en la consolidación de la supremacía blanca como pretender presentarlo.

