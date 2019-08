La violenta década de los sesenta en Venezuela

Junto con el periodista y escritor José Pulido estamos compilando un conjunto de textos testimoniales y reflexivos provenientes de destacados venezolanos y de algunos cubanos en el exilio con el fin de publicar en España el libro La violenta década de los sesenta en Venezuela: testimonios y reflexiones. Hasta el momento contamos con alrededor de cuarenta colaboraciones enviadas u ofrecidas; esperamos llegar a las cincuenta a fin de asegurar la viabilidad editorial del proyecto.

El prólogo estará a cargo del excelente investigador social Roberto Briceño- León, actualmente invitado como profesor extranjero por la Universidad de Fortaleza en Brasil, desde Génova; José Pulido redactará el epílogo, y su esposa Petra Simné, colaborará con su marido en la coordinación editorial, aportando su larga experiencia como periodista y correctora en importantes diarios de Venezuela. Por mi parte, desde Salamanca, me hice cargo de la introducción que ya he escrito, luego de reseñar los acontecimientos más relevantes de esa luctuosa década, concluyó y extracto lo siguiente:

Lo demás es historia patria manipulada, distorsionada, desfigurada, por unos socialistas bolivarianos del siglo XXI que pretenden santificar, consagrar la ignominia. la sangre, la violencia, el asesinato de tanta gente inocente que no conoció futuro y dejó de tener esperanzas.

En efecto, esta década venezolana no ha podido ser más violenta, más cruel y sanguinaria: oleoductos volados, policías asesinados a sangre fría para robarles su arma de reglamento, campesinos masacrados, aviones y personas secuestradas, destrucción de los activos fijos nacionales, inocentes ciudadanos fallecidos a causa de las bombas de la guerrilla, bancos robados, y lo que es peor una generación de jóvenes sacrificados, inmolados en el indolente altar del castro – comunismo. Ciertamente, la monserga, la prédica, el inhumano consejo del Che Guevara a sus correligionarios alzados en armas fue aplicado a rajatabla:

El odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar.

Las paradojas continúan campando en la Venezuela bolivariana, chavista – madurista – castro – comunista, la violencia ya no la ejercen unos ilusos ciudadanos contra el Estado, sino que, ahora, su policía, sus fuerzas armadas, sus colectivos vengadores son los que – con total impunidad -, ejercen una violencia institucionalizada, patrocinada desde la cúspide de la nomenklatura socialista del siglo XXI. No hubo pacificación verdadera para aquellos que continúan predicando la venganza, la revancha, el desquite, el reconcomio, la represalia, como excusa para compensar agravios pasados. Desafortunadamente, no comulgan con lo aconsejado sabiamente por Jorge Luis Borges:

Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón.

Los compiladores y colaboradores de este libro pretenden con sus testimonios y reflexiones, – libres de todo corsé académico -, contribuir a la recuperación de la vapuleada historia nacional, y apostar por una genuina convivencia democrática sustentada en la paz, la tolerancia y el respeto de los derechos fundamentales del ser humano.

Amén.

vaya al foro

Etiquetas: Enrique Viloria Vera